躲不開必答題 柯須深述一家親

上海國際問題研究院副院長嚴安林（左，陳君碩攝），在雙城論壇結束返回大陸前，接受本報專訪，指柯文哲（右，本報資料照片）未來若要挑戰2020年大位，必須要對「兩岸一家親」說得更多。

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲在雙城論壇上的兩岸表述，引起外界對兩岸「通關密語」的討論。上海國際問題研究院副院長嚴安林接受本報專訪表示，「兩岸一家親」之所以能成為柯舉辦雙城論壇的政治基礎，一、是在中文語彙「一家」就隱含一國之意，二、是柯具無黨籍身分，不像民進黨有台獨黨綱包袱，若綠縣市長要比照說一家親就無法「通關」；三、是柯目前還僅限於地方縣市層次，未來若要挑戰2020年大位，必須要說得更多。

柯P釋善意 以降低衝突

針對嚴安林的說法，北市府發言人劉奕霆回應，市長對雙城的定調跟態度非常清楚，秉持五個互相、兩岸一家親等基調，都是盼釋善意，以降低雙方緊張與衝突。至於外界的評論，市府都參考並予以尊重，但不多做評論。

嚴安林是此次雙城論壇上海方的學者團領隊，他認為此論壇有助於柯連任成功，即便不是最關鍵影響，但也間接發揮作用，尤其柯此次僅險勝對手，這也是柯要在選完馬上舉辦雙城論壇的原因。

表述雖不同 獲陸方認可

外界質疑，為何柯文哲沒承認九二共識，僅說了兩岸一家親，就可以城市交流，是否為「例外」？嚴安林指出，無論是「一中原則」、「兩岸一家親」、「九二共識」，要表達的內容都是相同的，只是表述方式不同。他舉例，就像是論壇上北市副市長鄧家基和上海副市長周波對於兩岸「計程車」、「出租車」用詞差異的看法，但誠如周波所言，要表達的是同一件事。

通關密語 綠難比照辦理

嚴安林解釋，因為兩岸是一家人，才會一家親，所以他反對如海基會董事長張小月曾說兩岸是「鄰居」關係，「鄰居沒有血緣關係，不是一家人」，且在中文語彙中，「一家」就隱含「一國」之意。

但他也強調，兩岸一家親的通關密語，綠營縣市長無法比照辦理，「柯文哲沒有政黨包袱，不管他本身立場怎麼樣，他沒加入民進黨，民進黨有個《台獨黨綱》擺在那裡，從來沒有過期，還通過了《正常國家決議文》」，他表示畢竟城市交流不是民間交流，仍屬於公權力部門的互動，所以互動還是要有政治基礎。

但若未來柯文哲直取2020年大位，嚴安林直言，地方首長和領導人的層次還是不同，只說「兩岸一家親」是不夠的，須要有更進一步的論述；雙城論壇對之後的其他兩岸城市交流，能起到帶頭作用，但也不能抱有不切實際的期待，畢竟交流須要過程和時間。

(中國時報)

蘇家打破沉默 捍衛職業外交官尊… 柯精打細算 保留彈性

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。