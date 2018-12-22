躲不開必答題 柯須深述一家親

2018年12月22日 04:10 中國時報 陳君碩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲在雙城論壇上的兩岸表述，引起外界對兩岸「通關密語」的討論。上海國際問題研究院副院長嚴安林接受本報專訪表示，「兩岸一家親」之所以能成為柯舉辦雙城論壇的政治基礎，一、是在中文語彙「一家」就隱含一國之意，二、是柯具無黨籍身分，不像民進黨有台獨黨綱包袱，若綠縣市長要比照說一家親就無法「通關」；三、是柯目前還僅限於地方縣市層次，未來若要挑戰2020年大位，必須要說得更多。

柯P釋善意 以降低衝突

針對嚴安林的說法，北市府發言人劉奕霆回應，市長對雙城的定調跟態度非常清楚，秉持五個互相、兩岸一家親等基調，都是盼釋善意，以降低雙方緊張與衝突。至於外界的評論，市府都參考並予以尊重，但不多做評論。

嚴安林是此次雙城論壇上海方的學者團領隊，他認為此論壇有助於柯連任成功，即便不是最關鍵影響，但也間接發揮作用，尤其柯此次僅險勝對手，這也是柯要在選完馬上舉辦雙城論壇的原因。

表述雖不同 獲陸方認可

外界質疑，為何柯文哲沒承認九二共識，僅說了兩岸一家親，就可以城市交流，是否為「例外」？嚴安林指出，無論是「一中原則」、「兩岸一家親」、「九二共識」，要表達的內容都是相同的，只是表述方式不同。他舉例，就像是論壇上北市副市長鄧家基和上海副市長周波對於兩岸「計程車」、「出租車」用詞差異的看法，但誠如周波所言，要表達的是同一件事。

通關密語 綠難比照辦理

嚴安林解釋，因為兩岸是一家人，才會一家親，所以他反對如海基會董事長張小月曾說兩岸是「鄰居」關係，「鄰居沒有血緣關係，不是一家人」，且在中文語彙中，「一家」就隱含「一國」之意。

但他也強調，兩岸一家親的通關密語，綠營縣市長無法比照辦理，「柯文哲沒有政黨包袱，不管他本身立場怎麼樣，他沒加入民進黨，民進黨有個《台獨黨綱》擺在那裡，從來沒有過期，還通過了《正常國家決議文》」，他表示畢竟城市交流不是民間交流，仍屬於公權力部門的互動，所以互動還是要有政治基礎。

但若未來柯文哲直取2020年大位，嚴安林直言，地方首長和領導人的層次還是不同，只說「兩岸一家親」是不夠的，須要有更進一步的論述；雙城論壇對之後的其他兩岸城市交流，能起到帶頭作用，但也不能抱有不切實際的期待，畢竟交流須要過程和時間。

(中國時報)