柯精打細算 保留彈性

2018年12月22日 04:10 中國時報 陳君碩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

雙城論壇閉幕，「兩岸一家親」仍餘波盪漾。據悉，柯文哲對於「一家親」會引起的輿論效應，早有預期，相較過去晚宴致詞只有儀式性，這次是有意為之。一、是考量20日海協會前會長陳雲林來台弔唁江丙坤，可能媒體焦點會更多放在陳雲林，所以決定把主要論述在19日晚宴一次拋出。二、是選擇在晚宴場合，也保留一種彈性，與開幕式上的正式發言作出區別。

知情人士透露，當時在沙盤推演時，曾考量到論壇時間與陳雲林來台弔唁江丙坤撞期(雙城論壇19、20日，陳雲林來台20、21日)，從媒體效果考量，讓柯決定在第1天就把要說的話一次講完，避免失焦，因此不像過去的晚宴發言，只有簡單的儀式性說詞，反而講了很多兩岸論述。

知情人士透露，柯文哲僅在19日晚宴說了「兩岸一家親」，但在20日正式論壇開幕式的致詞又沒提，也有一番「用心」，因為在晚宴時刻大家要搏感情，講一些可增近雙方關係的話，在當下氣氛也合適；而論壇開幕的致詞，則會被認為是「正式發言」，因此選擇在晚宴談一家親，也可保有解釋的彈性。

據了解，柯早預期重提兩岸一家親會引起輿論效應，但他也願意在選後拋出來試試水溫。

陸委會回應雙城論壇時表示，兩岸關係是中央職權，城市交流應該少點政治。柯文哲21日對此表示，只是丟出這個意見，怎麼做還是中央要想想看。他也否認「應創造新名詞」的說法是想取得兩岸話語權。他強調，目前城市交流還是「有些前提」，「要辦你總是要克服困難去處理」。

媒體追問，兩岸一家親算不算舊思維？柯文哲說，九二共識、兩岸一家親在台灣都被汙名化了，所以應該思考看看大家都能接受的方法，畢竟每一方都有他的堅持，在大家都堅持的狀況下，如何妥協出一個方案，這種共存共容，應該是比較新的思想。不過，柯事後又補充，應不是指汙名化，而是指標籤化。

(中國時報)