侯團隊亮相 饒慶鈺掌祕書處

準新北市長侯友宜（中）21日公布小內閣，經濟處中小企業處長吳明機（前排右起）、前內政部政次陳純敬出任副市長、祕書長由現任市府副祕書長林祐賢升任、副祕書長邱敬斌留任。（陳信翰攝）

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中國時報
／新北報導
現任台北市政府參議饒慶鈺將在25日接任新北市政府祕書處長，也被認為是「藍白合作」的象徵。（陳俊雄攝）

準新北市長侯友宜21日公布小內閣，24位局處首長中16位是新人占2/3，女性首長則有9位、占1/3強，其中最受矚目的當屬新任祕書處長由45歲台北市政府參事饒慶鈺接任，她是準台東縣長饒慶鈴的胞妹，也是甫結束的雙城論壇主要策畫人，進侯市府團隊頗有「藍白合作」關係的意味。侯強調，她未來將針對兩岸、國際交流扮演重要角色。

侯友宜昨天上午在〈向前行〉配樂下，與首長們身穿白襯衫、著深色布鞋步入記者會場，象徵與市民站在一起。侯友宜說，3位副市長分由內政部前次長陳純敬、侯辦主任謝政達、經濟部中小企業處長吳明機接任。新市府團隊平均年齡53歲，除了人事、主計、政風、警察等首長由中央派任外，24位局處首長中，共有16位是新人、女性首長占9位。

祕書長由現任市府副祕書長林祐賢扶正，常務副祕書長邱敬斌留任、政務副祕書長由新北市祕書處前處長林芥佑出任。

現任新聞局長張其強轉任觀旅局長，職缺由41歲的「Cloud Miles」策略長蔣志薇接掌；衛福部國健署副署長陳潤秋出任衛生局長；刑事局科技犯罪防制中心主任林豐裕出任研考會主委；勞動部勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉出任勞工局長。

侯市府小內閣最亮眼的是新任祕書饒慶鈺接任；饒是國民黨大老、總統府資政饒穎奇之女，也是協助柯文哲舉辦這次雙城論壇的主要策畫人，進侯市府團隊頗有「藍白合作」意味。侯友宜表示，新北市有廣大的土地人口與資源，以往單純對內的祕書處也將針對兩岸、國際交流扮演重要角色，不僅兩岸關係要緊密走在一起，和國際各城市也要合作，因此希望借重饒長才，把「政治放兩邊，要好好為市民服務」。

侯友宜昨也借用李宗盛〈和自己賽跑的人〉歌曲，期許團隊「要跟自己賽跑，為了更好的明天拚命努力，奮鬥永不止息」。

(中國時報)

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