爭大位橫掃藍綠 阿北說民調看看就好

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中國時報
／台北報導

親綠的新台灣國策智庫20日公布一份民調指出，若台北市長柯文哲參選2020總統選舉，藍綠無論推出哪一人參選，都不是柯的對手。對於這份「橫掃藍綠」的民調結果，柯文哲21日受訪時卻稱，「我被藍綠橫掃還差不多！」他還說，「雖不想講太多陰謀論，但人家對你好，不見得是要對你好，後面不知道有什麼陰謀？」

根據該民調結果，柯文哲若參選2020，若藍綠對手分別是吳敦義、蔡英文，柯的支持度高達53.3％，蔡19.1％、吳14.1％；若對手變成賴清德、朱立倫，柯文哲的支持度仍有34.3％，賴28.2％、朱29.5％；若國民黨改推準高雄市長韓國瑜、民進黨推賴清德，則形成柯31.8％、賴30.5％、韓29.2％的不相上下局面。

另外，民調中的年齡層分析，30至39歲民眾對柯文哲支持度高達74.2％；從政黨傾向來看，親民黨、「自認不偏任何黨」的民眾分別有62.5％、49.9％支持柯，民進黨支持者則幾乎一半一半，55.4％不支持，仍有40.5％支持。

對此，柯文哲昨先是回應，「民調就是這樣，看看就好」，留給晚上call-in節目討論，自己不要多做解釋。

但當媒體追問，這樣的民調結果是否代表他橫掃藍綠？柯自嘲，「我被藍綠橫掃還差不多」；至於這樣的民調內容，是不是想擠下蔡英文，不讓蔡爭取連任。柯直言，自己不想去講太多陰謀論，所以人家對你好不見得是要對你好，後面不知道什麼陰謀。

(中國時報)

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