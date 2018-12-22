新聞透視》柯文哲轉向藍遞橄欖枝 劍指2020

2018年12月22日 04:10 中國時報 新聞透視

攏韓國瑜、借將侯友宜 柯P布局2020？

台北市政府參事饒慶鈺25日將轉任新北市政府祕書處長，這項人事安排若未獲得柯P首肯，斷難成局，由於時值台北市立委補選敏感時刻，加上柯P、朱立倫又都是問鼎2020年總統大位的熱門人選，此時「藍白合作」可說是雙方各取所需、各自盤算下的「棋局」。

侯市府小內閣名單昨天全數公布，其中主辦台北上海雙城論壇的現任台北市府參事、又是準台東縣長饒慶齡胞妹的饒慶鈺，不僅被延攬為新北市政府祕書處長，準新北市長侯友宜更強調將賦予她加強對外的兩岸及國際城市交流使命，讓祕書處長一夕之間變成新北市政府的「國務卿」，重要性不言可喻。

但這項人事案背後，卻也透露出柯P無意「白綠合作」，改為尋求與國民黨「藍白合作」的意味。在政治現實上，北市長選戰白綠分手，柯蔡會上又「相敬如冰」，讓綠營罵聲連連，如今台北市士林、大同區立委補選白綠又撕破臉、各推人選，雙方政治目標不再契合，且漸行漸遠。

如今柯文哲在無連任壓力下，未來在進取總統大位的最高戰略原則下，與其尋求已無互信基礎的白綠合作，還不如遞出橄欖枝於藍營，如此不但退可獲得市議會過半議員支持，進可蠶食淺藍選票，這步棋不止高招，還一箭雙雕。

同樣有意問鼎總統大位的新北市長朱立倫，除了固樁新北市外，透過饒慶鈺人事安排也能拉近與準台東縣長饒慶鈴的關係；另外，將饒慶鈺布局在新北市府，不僅能加強兩岸與國際的交流，也能開啟藍白合作的契機。

藍白合作對饒慶鈺的定位及期望雖各有不同，但加強兩岸合作、促進經濟發展的期望並無二致，誰能在這局藍白合作中獲得最多利益，勢必牽動2020年選舉結果。

(中國時報)