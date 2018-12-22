韓就職郵票 玩世堅情、唱夜襲

準高市新聞局長王淺秋21日出示韓國瑜就職紀念郵票，左下角的黃色按鈕按下即傳出《夜襲》電子歌聲，相當特別。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導
王淺秋表示，賽馬是韓市長丟出來的創意發想，賽馬場不一定要蓋在高雄煉油廠。圖為香港賽馬會在沙田馬場舉辦。（中新社）

準高雄市長韓國瑜就職典禮噱頭十足，與高雄郵局合作限量發行1萬1000套紀念郵票，25日上午在愛河畔臨時郵局發售，每套350元；這套郵票以Q版風格納入高雄景點、韓國瑜政見，封套是愛情摩天輪，按下按鈕還會播放《夜襲》歌聲。

Q版風 融入景點政見

韓國瑜就職紀念郵票融入「人進得來、東西賣得出去，高雄發大財」、愛情摩天輪、太平島探勘石油、造勢晚會香腸瀑布、韓冰、民主貪食蛇掃街、高麗菜、柴犬米魯等元素，全部化為幽默插畫，連在北市議會備詢時的經典名言「問世堅情為何物」也被設計進去。

特別的是，高雄郵局取得國防部文宣心戰處與《夜襲》作詞人黃瑩授權，只要翻開紀念郵票封套，輕壓左側黃點，就會飄出《夜襲》歌聲，據說韓國瑜與女兒韓冰看過設計後，都對這項巧思讚不絕口。

高雄郵局局長邱鴻恩說，每次高雄市長交接典禮，高雄郵局都會發行個人化郵票，韓國瑜並非首例，且之前市長就職郵票均發行2萬套以上，這次因新舊團隊交接倉促，廠商製作時間也不夠，只能發行1萬多套。

擺攤賣 每人限購3套

邱鴻恩表示，全國集郵人士最近不斷要求，在就職典禮現場一定要設臨時郵局，郵局與韓團隊討論後決定從善如流，當天在會場設攤，將提供中華郵政官方局贈封給集郵愛好者貼票憑、蓋當天臨時郵局戳章。

紀念郵票將於25日上午8時至12時，在愛河畔就職會場旁的臨時郵局開放購買，工作人員將視狀況，限定每人購買3套；由於每套皆印有編號，1萬1000套賣完不會再發行，當天有剩，才會在高雄各地郵局開放民眾洽購。

助弱勢 10%收入捐公益

準新聞局長王淺秋指出，為幫助弱勢，高雄郵局同意將10％郵票收入、約35萬元捐贈給「財團法人中華基督教衛理公會」，讓韓國瑜市長就職紀念郵票更具意義。

「這是一份意外的禮物！」中華基督教衛理公會牧師王先緻說，近年公益團體募款不易，11月在高雄辦募款餐會，去年還募得230萬，今年剩下130萬，她向當時仍是候選人的韓國瑜求救，沒想到他聽在心理，令人感動。

(中國時報)

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