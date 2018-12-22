兩黨形象差 2020只有韓能贏柯

中國時報及中華泛藍協會20日共同主辦台灣政黨的省思論壇，文化大學政治系副教授林忠山（右起）、中國時報副總編輯郭石城、台灣公益聯盟理事長鄭龍水、東森房屋董事長王應傑、新北市議員唐慧琳、孫文學校文化學院院長謝大寧出席與談。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

《中國時報》與中華泛藍協會於20日舉辦「台灣政黨的省思」論壇，針對未來第三大黨的空間，還有台北市長柯文哲是否參選2020年總統，中華泛藍協會副理事長林忠山說，若兩黨形象仍不佳，柯當然會出來，國民黨檯面上的太陽，除了高雄市長當選人韓國瑜，沒有人能贏柯文哲。

國民黨新北市議員當選人唐慧琳指出，第三勢力本來空間不大，因為台灣人民已經習慣兩黨政治，多數民眾有政黨傾向。第三勢力能否存在要看兩大黨有多爛，以這次台北市選選舉為例，雖然柯文哲先說兩岸一家親事後又道歉讓人感到他搖擺，但他仍能勝選，就是因為民進黨吃相難看，讓人民失望，且兩岸關係方向錯誤還要繼續衝，民眾兩害相權取其輕。

唐慧琳認為，未來第三勢力能否存活，看兩大黨是否會自我反省改革。國民黨需要改革權力結構反映出跟民意的連結。

佛光大學教授謝大寧則說，台灣基本的政治形態是認同政治，從認同政治本質講沒以第三勢力空間，有柯文哲空間不等於有第三勢力空間，是因為兩大黨意識形態太僵化。

他說，深綠出身的柯文哲講兩岸一家親，讓人有想像空間，讓淺藍淺綠覺得柯文哲比較中性使他可以搶中間位置，把兩黨往極端擠。

林忠山指出，從過去選戰看，加上區域立委採單一選區，第三黨存在空間不大。不過民眾不要政治要拚經濟，兩大黨形象長期經營不良，又讓第三勢力有崛起空間，但民眾對兩大黨仍有觀察期待。

至於柯文哲是否參選2020年總統？唐惠琳預測選的機率超過八成，因為柯已經第二任市長，而且如今民進黨聲勢最低，這次不出來誰知道下次有沒有更好的機會？儘管這次在台北慘勝，但他民調在中南部很高。

林忠山也說，若兩黨形象仍不佳，柯當然會出來，國民黨檯面上太陽除韓國瑜沒有人能贏柯文哲，民進黨也沒有能贏柯的人。

但謝大寧認為柯參選機率大概5成，首先本次是險勝，馬上跳出正當性不很夠，再來選總統需要全省的組織動員能力。台北市商業會理事長王應傑也認為，柯文哲想當市長可以，選總統票不夠。

(中國時報)

韓就職郵票 玩世堅情、唱夜襲 具體化賽馬政策 1月赴港考察

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。