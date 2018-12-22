具體化賽馬政策 1月赴港考察

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中國時報
／高雄報導

中油高雄煉油廠要變賽馬場？準高雄市長韓國瑜20日與工商建研會座談時，提出這項構想，因中油有不同意見，準新聞局長王淺秋21日強調，這只是韓市長丟出來的創意發想，非既定政策，須等團隊上任後深入討論，賽馬場也不一定要蓋在高雄煉油廠。

韓國瑜前天與工商建研會在國民黨高市黨部6樓座談，會後傳出他向現場上百名企業家提及，上任後打算用中油高煉廠土地做賽馬場，發展相關產業鏈，一定能吸引更多人到高雄，但消息傳出馬上引來外界正反意見。

對此，王淺秋昨表示，賽馬場當然是可能選項之一，但仍要深入評估，以高雄財務狀況來看，當務之急是設法找到能創造稅收的方式，包括澳門、澳洲皆有賽馬，香港甚至有2個跑馬場，經濟供應鏈驚人，準觀光局長潘恆旭元月也將赴香港考察。

王淺秋澄清，賽馬場不一定會選在高雄煉油廠，還有很多場地可以選擇，包括法規、環境影響評估等細節都必須深入考量，甚至是要引進博弈或單純展示，也都還有討論空間，她強調「賽馬場並非是既定政策，而是只在創意發想的階段」。

媒體質疑當時韓國瑜為何提出這項構想，王淺秋指出，韓市長只向工商界分享，「媒體報導經過現場與會者的轉述，有時候並不是韓國瑜完整講出來的話」，請大家理解這不是具體要執行的政策，等各局處完整評估後，才可能成為確定的計畫。

(中國時報)

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