選後反省與改進 藍綠都畫錯重點

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中國時報
／台北報導

《中國時報》與中華泛藍協會於20日舉辦「台灣政黨的省思」論壇，與談者認為九合一選舉後，敗選的民進黨沒有徹底檢討敗選原因。而國民黨看似贏得較多席次，但也沒有注意到許多民眾是因為討厭民進黨才投國民黨，結果也未針對自身的問題予以檢討改進。有學者點出兩黨都未面對執政失敗的根源在於認同問題沒解決。

中華泛藍協會理事長鄭龍水說，這次選舉兩黨檢討都不夠，國民黨人在爭功，認為都是自己的功勞；民進黨人在諉過，認為都是假新聞的錯、動員不力的錯。

國民黨新北市議員當選人唐慧琳指出，國民黨政策方向正確但魄力不足，且民眾覺得黨內權力不是開放性結構，跟基層沒接軌，產生的候選人難以和民意結合。所以不要樂觀這次選得好是人民肯定國民黨，多數民眾是因為對民進黨執政失望。

佛光大學教授謝大寧主張，兩岸是台灣所有認同政治的根源。「九二共識」只是低度共識，解法是要在兩岸找出高度共識。

中華泛藍協會副理事長林忠山說，台灣選舉往往意識形態優先，公共政策放後面，搞到台灣沉淪，成為四小龍之末，從李登輝開始都在吃老本，兩黨都沒有深切檢討這塊。

民進黨開始說面對公投反省，結果最重要的能源政策出問題不調整，畢竟他們這次還有四成多的基本盤在，所以檢討只說動員不力、溝通不足、假新聞。國民黨還來不及檢討，因為現在資源少，不過韓國瑜對於國民黨是好的改變，希望順著這樣的潮流走。

(中國時報)

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