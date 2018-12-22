親民黨開炮 揚言凍結促轉會預算

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中國時報
／台北報導

東廠事件後，由楊翠代理主委的促轉會，近日又提出種種意識型態掛帥且浪費民脂民膏的主張。親民黨立院黨團建議，現任促轉會委員皆應請辭，否則將提案凍結108年度促轉會全數預算，直至新任委員上任為止。

親民黨團總召李鴻鈞昨表示，楊翠帶領促轉會轉型正義工作，犯了兩個嚴重的邏輯錯誤。首先，要去蔣得先討論其功過，有定論公布給社會大眾瞭解，看社會大眾是否接受，才有所謂「去蔣行動」。現在程序未走，功過未定，就直接跳到「去蔣改幣」。

其次，促轉會最重要的工作是還原歷史真相，更重要的是「被害人的平反與救濟」。但促轉會成立至今兩波宣告撤銷政治受難者的罪名僅2775人，而根據前主委黃煌雄的說明，總數約為13400件。促轉會不去加速平反這些受難者，反而去搞勞民傷財的政治秀，搞錯核心任務。

李鴻鈞指出，促轉會荒謬作法，連蔡總統都表達不同的意見，民進黨立院黨團總召也說促轉會應先建立公信力。因此立法院應要求促轉會現任全體委員自請辭職，由行政院重新提名。

立委陳怡潔指出，楊翠曾表示促轉會:「第一要務是釐清真相、確立責任歸屬、平反修復。」但當上代理主委後，做的卻是要新台幣改版、軍中去蔣銅像以及儀隊撤出中正紀念堂。陳怡潔還說，現在台灣民眾要的是拚經濟是要能賺新台幣，不是白白花幾百億換新台幣的人頭！

立委周陳秀霞則說，「促進和解共生」才是促進轉型正義的終極目的。如果促轉會只是想要作為鬥爭工具，當成翻舊帳、炒作選舉話題的打手，這根本就是不入流的作法。

(中國時報)

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