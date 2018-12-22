陸客來了 選後自由行多2成

2018年12月22日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 陳祐誠 ／連線報導 ／連線報導

高雄旅館、飯店一房難求，陸委會聲稱「陸客沒來，都是暖冬旅遊補助奏效」，但業者21日打臉中央說，選後陸客成長約2成，更有「國旅與陸客搶房」情形，旅遊業界更盛傳有大陸大型企業指定高雄為員工獎勵旅遊地點，明年1月將有濟南、青島陸團相繼包機，估計3月陸團量會暴衝，寄望韓流加持，不管是國旅、陸團「人通通進得來」，揮別觀光「慘」業陰霾。

業者打臉中央暖冬說

高雄市旅館公會理事長劉坤福表示，已感受到陸客想來高雄的新鮮感，根據他的觀察，選舉後來到高雄自由行陸客，多了2成，陸客就算從北部進出，也會想撥空到高雄體驗韓流。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，陸團來台需辦理入台證等相關程序，動輒1個半月，預計明年1月中旬陸團會明顯來訪，濟南團確定1月13日有160人包機來台環島8天7夜，因「南進南出」會在高雄住2晚，這是睽違2年又有陸團包機來高雄。

急徵遊覽車司機回歸

京城旅行社協理王文龍透露，山東青島團也將包機抵達高雄，分3個梯次、每隔7天出團，同為8天7夜環島，走訪駁二、旗津，首發團為1月24日，業界普遍看好明年上半年市場，已急徵遊覽車司機回歸。另據了解，3月將是重要觀察指標，以往為陸團來台旺季，目前已知安利團有好幾百人將來高雄開會。

文賓大飯店董事長周文賓透露，以前1個月陸客團50團，現在10幾團，選後陸團成長約1至2成，但因國旅補助案，「大家一直搶訂，就沒房間給陸客」。

估計3月陸團量會暴衝

「中央難道不慚愧嗎？」南台灣觀光產業聯盟總召林富男以自身經營的漢王洲際飯店為例，韓國瑜25日就職典禮，24日是平日，愛河周邊飯店爆滿，愛河外環的漢王也有9成住房率。近來陸客團詢問度激增，就他與對岸業者聯繫的觀察下，預料韓流效應會在3月初顯現，屆時陸客可望增加3分之1，漲幅將是全台之冠，優於台北。

旅遊公會全聯會召集人李奇嶽指出，從大陸旅行團傳回來的消息，明年的團賣得不錯，預估2019年高雄觀光會比今年好2至3成，也傳出大陸有航空公司想包機飛高雄，甚至有幾家大型企業，包括直銷公司，都把高雄納入員工獎勵旅遊地點，這種團的消費力非常驚人，多接幾次就數錢到手軟。

(中國時報)