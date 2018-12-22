高屏先連手 增國際航線拚觀光

高雄將揮別觀光「慘」業陰霾，業者期盼韓流加持「讓人統統進得來」，圖為駁二藝術特區。（柯宗緯攝）

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中國時報
／綜合報導
大陸青島團明年1月後，將陸續出團抵達高雄。（柯宗緯翻攝）

陸客團開始回流高雄，桃園、屏東都表態要與高雄合作拚觀光，待韓市長上任後，桃園市長鄭文燦盼與韓深談「南進北出、北進南出」合作方案。準高雄市觀光局長潘恆旭21日表示，將先與毗鄰的屏東合作，至於「南進北出」或「北進南出」，因目前高雄小港機場航線不夠綿密，必須先增加國際航線，才能打通與北部縣市的觀光合作。

潘恆旭指出，高雄與屏東為共同生活圈，因此規畫先與屏東合作，包括即將到來的台灣燈會及墾丁、小琉球、大鵬灣等景點，不管推國旅或爭取亞洲、大陸自由行或團客，均會優先以南部利益為主，也會考慮與台南、嘉義合作。

屏縣交通旅遊處長黃國維表示，屏東觀光需仰賴高雄空港的國際航班帶來大批國際旅客，陸客也是重要一環，且南進南出團停留時間比國旅長，需要跨縣市且豐富化的旅遊行程，縣府已為台灣燈會蒐羅86個祕境景點，可望吸引國際旅客。

高市旅行公會理事長吳盈良認為，以往團量大時，飯店、遊覽車、遊覽車蓄積的經營能量，均足以應付未來回流的龐大陸客團，「飆到200萬人次都沒問題」，但前提是航班、航點增多，人潮才會大幅進來。

桃園市觀旅局長楊勝評進一步透露說，已與準高雄市副市長葉匡時交流，將不分藍綠迎接陸客，也希望串聯全台遊程，開發過去陸客罕至的景點。

高雄市府將成立「兩岸工作小組」，未來在決策公開透明下推展兩岸關係，但未來高雄市府著眼國際，尤其新加坡、馬來西亞等國占地利、交通之便，上任後都是第一波需要規畫接觸的。

(中國時報)

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