大陸燕皮闖關 又驗出非洲豬瘟

一名嫁到台灣的中國大陸籍黃姓女子21日下午搭機入境時，因攜帶豬絞肉遭海關查獲，被罰新台幣20萬元，她激動落淚不斷喊說「才帶一點肉，怎麼罰這麼多」。（中央社）

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中國時報
／台北報導

農委會昨驗出第7例非洲豬瘟病毒基因，是本月16日台灣旅客從福建搭乘海峽號船班，入境台中港時遭查獲違規攜帶的燕皮（豬肉製品），當時裁罰5萬元，沒入的燕皮採樣後已銷毀。農委會表示，驗出病毒頻率越密集，顯示疫情風險提高，這波非洲豬瘟高峰期可能還有半年以上。

農委會防檢局組長彭明興解釋，燕皮為福建常見食材，是將豬瘦肉絞碎製成皮狀，由於是生肉，與加工品不同，這件含病毒樣本若變成廚餘被豬吃掉，絕對會死亡。樣本是在18日寄達畜衛所，其基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株基因相似度100％。

農委會副主委黃金城說，機場港口採樣檢測自8月27日起實施，7件含病毒案例有4件是在12月，顯示大陸疫情嚴峻。而7個檢體來自瀋陽、哈爾濱、重慶、澳門、福建，分布範圍廣，罹病豬隻有可能加工製成肉品。呼籲國人不要從大陸攜帶肉品返台，除了會被重罰，食用罹病豬肉製品對健康也不好。

彭明興則說，旅客本就不准帶肉品入境，大陸在8月3日傳出疫情，我方於10月31日驗出首起帶有非洲病毒基因的案例，是金門碼頭農產品棄置箱起出的瀋陽脆腸。而從8月27日至12月20日，針對大陸豬肉製品採樣625件，已檢驗602件、7件含病毒。

至於旅客違規攜帶肉品入境的裁罰案件，自18日提高從20萬元起跳後，至20日止就查獲21件、罰款145萬元。昨在桃園機場又有陸配因攜帶豬絞肉入境遭查獲，裁罰20萬元。她表示，今天是冬至，才會帶一點豬肉回台灣包湯圓，根本不知有罰則，拿到裁處書時不禁激動落淚！

農委會表示，最近的檢查並未發現歐美日人帶肉品入台，這應與認知、教育有關。過去民眾未養成這種習慣，海關亦未嚴查；希望經過這波重罰後，國人不再帶肉品入境。

(中國時報)

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