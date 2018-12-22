普悠瑪懲處 擴及3台鐵前局長

友善列印
中國時報
／台北導

台鐵普悠瑪18死事故歷經2個月調查昨公布最終報告。交通部代理部長王國材表示，事故懲處共分3個方向，包括台鐵局、交通部及司法被告者，其中台鐵局懲處28日定案，名單有17人，自副局長以降，最重被記1大過調職；另外，前局長鹿潔身、周永暉、范植谷也被提報處分，鹿潔身再揹大過1支。

被點名的范植谷昨日手機關機，鹿潔身未接電話，周永暉則不願回答。

台灣鐵道暨國土規劃學會認為，懲處對這些人反而是種解脫，民眾其實不太意懲處了誰，反正官員來來去去，民眾要的是台鐵服務上更好、更令人信任，這些問題沒有被解決，換再多部長都沒有用，不知幕僚有沒有思考過此問題。

學會指出，目前仍看不到官方有何具體的作為，懲處再多人都無法證明交通部改革台鐵的決心，也無法喚回逝去的人命，民眾期待的是認真想改善的政府，讓台鐵變得不一樣，而不是認真寫報告卻對現況束手無策的交通部。

王國材說，在交通部懲處方面，事故發生時的鐵路局長鹿潔身、以及兩位前任局長范植谷及周永暉都納入建議懲處，從大過到小過不等，其中鹿潔身處分最重，大過1支。主因是2007年「大里事故」造成5死15傷，當時調查就是ATP隔離，台鐵局2010年就建立遠端監控系統。

在台鐵局懲處部分，普悠瑪事故共有組織、人員、程序、設備、環境等5大面向，懲處17人名單包括副局長、處長、副處長、科長、段長、副段長、主任等相關督導主管，最高處分記1大過並調職。

司法被告的責任問題，王國材說，司機員尤振仲等司法被告有10人，其中尤振仲直接被告，其餘9員由家屬提告者，目前宜檢正在偵辦中，待有偵辦結果後才處理懲處問題。

(中國時報)

大陸燕皮闖關 又驗出非洲豬瘟

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。