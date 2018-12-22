普悠瑪懲處 擴及3台鐵前局長

2018年12月22日 04:10 中國時報 張理國 、 陳祐誠 ／台北導 ／台北導

台鐵普悠瑪18死事故歷經2個月調查昨公布最終報告。交通部代理部長王國材表示，事故懲處共分3個方向，包括台鐵局、交通部及司法被告者，其中台鐵局懲處28日定案，名單有17人，自副局長以降，最重被記1大過調職；另外，前局長鹿潔身、周永暉、范植谷也被提報處分，鹿潔身再揹大過1支。

被點名的范植谷昨日手機關機，鹿潔身未接電話，周永暉則不願回答。

台灣鐵道暨國土規劃學會認為，懲處對這些人反而是種解脫，民眾其實不太意懲處了誰，反正官員來來去去，民眾要的是台鐵服務上更好、更令人信任，這些問題沒有被解決，換再多部長都沒有用，不知幕僚有沒有思考過此問題。

學會指出，目前仍看不到官方有何具體的作為，懲處再多人都無法證明交通部改革台鐵的決心，也無法喚回逝去的人命，民眾期待的是認真想改善的政府，讓台鐵變得不一樣，而不是認真寫報告卻對現況束手無策的交通部。

王國材說，在交通部懲處方面，事故發生時的鐵路局長鹿潔身、以及兩位前任局長范植谷及周永暉都納入建議懲處，從大過到小過不等，其中鹿潔身處分最重，大過1支。主因是2007年「大里事故」造成5死15傷，當時調查就是ATP隔離，台鐵局2010年就建立遠端監控系統。

在台鐵局懲處部分，普悠瑪事故共有組織、人員、程序、設備、環境等5大面向，懲處17人名單包括副局長、處長、副處長、科長、段長、副段長、主任等相關督導主管，最高處分記1大過並調職。

司法被告的責任問題，王國材說，司機員尤振仲等司法被告有10人，其中尤振仲直接被告，其餘9員由家屬提告者，目前宜檢正在偵辦中，待有偵辦結果後才處理懲處問題。

(中國時報)