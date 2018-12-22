護航離岸風電 火速通過7案

位於彰化縣線西鄉的風力發電機組（右前）與台中火力發電廠（左後）。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

彰化縣長魏明谷連任失利，任內力推的綠能，接任者王惠美是否埋單，引來關切。不過內政部營建署昨召開海岸管理審議會，審查彰化地區離岸風力發電計畫，一口氣通過大彰化西南、大彰化東南、海龍二號、海龍三號、彰化彰芳、彰化西島、中能等7案。營建署表示，待廠商依審查意見提出必要補正後，經行政程序確認就可簽報發放許可。

新縣長是否埋單受矚

對於彰化離岸風電7案通過，營建署指出，考量其位於海岸地區特定區位僅佔所有風場計畫範圍約8％，經海審會專業縝密之審議後，認定符合海岸管理法規定之許可條件，對於海岸生態環境、航行安全相對影響較小，廠商並承諾將針對所利用之海岸段，善盡海岸管理責任，同時兼顧落實政府推動再生能源之目標。

營建署署長吳欣修也在會後記者會中說明，彰化縣政府在8月底、9月初陸續將案子送到營建署，鑑於風場眾多、範圍大卻分散，若無統一規範，恐造成風機海纜佈滿彰化沿岸海床，對整個海岸影響很大，因此能源局在11月將這幾案緊縮、包含成「共同廊道」，7案共24條纜線將集中在崙尾區海堤上岸。

2工作天完成行政程序

營建署綜合計畫組長林秉勳補充，海審會結束後，申請人將根據審查意見做必要補正，「所以這幾天大家一定會會加緊來做處理」，除了有大家要配合的共同承諾事項，局部要修正的部分就各自趕緊補正並送簽報，會盡量在2個工作天完成行政程序。

另外，對於九合一大選後地方政府政黨輪替，能源政策態度是否會改變？吳欣修表示，大會仍有邀請彰化縣政府出席，目前收到的意見都跟之前相同，只是後續一些要協助地方政府建設的地點或內容、相關費用，是否會隨新縣長上任而有所更替，就由申請廠商跟縣府再做協調。

(中國時報)

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