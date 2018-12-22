力爭水價調漲 每戶恐多70元

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中國時報
／台北報導

台水今年不漲水價支票即將到期，台水董事長郭俊銘昨表示明年起啟動水價調整程序，目前內部已完成「水價調整方案」，明年1月會向董事會報告，預計農曆年後送至經濟部審議。據了解，台水規畫水價漲幅約2成5左右，每戶平均約多70元，但會設定民生基本度數不漲。

但因水價調整滋事體大，現在行政院長賴清德表明辭意，讓郭俊銘含蓄地說，到時如果內閣有改組，也還得看新院長態度，他會先跟經濟部長報告爭取。

台灣水價23年未動，郭俊銘上任後曾承諾到2018年底前不漲水價，期限將屆。他昨天鬆口說，台水的水價調整方案已經完成，方向上會拉大水價級距，讓用水大戶多負擔一些。至於民生用水，會設定一個「基本水價」不予調漲。

據了解，台水水價調整方案設定拉近台北市水價價格，以目前北水處水價每度11.59元來說，台水水價方案漲幅設定約2成5，比之前規畫平均3成略低。現行近700萬戶每戶平均用水30度來說，每戶每月水費約要多出70元。

台水急著漲水價，是因為明年營運不樂觀。隨著股災衝擊，11月的工業用水掉了8％多。而占台水售水四分之一的工業用水，是其利潤主要來源。郭表示，經濟不好，工商業用水就會明顯滑落。現在明年景氣看淡，工業用水用量如果下降超過10％，台水就會虧損。

其他還有人事費用增加、台電將電價優惠從7％砍到2％，都讓經營成本墊高，台水預估今年稅前盈餘會落在2億元左右，可能連三年有賺錢。面對明年可能轉盈為虧，郭俊銘強調，台灣水價不到10元真的太便宜，像越南水價每度20幾元，且北市已經調漲，台灣省也應該合理反映。

(中國時報)

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