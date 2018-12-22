土豬含金房市UP

展望2019「土豬」年，房地產專家認為九合一大選過後，政府將祭出經濟牌，再加上兩岸關係有望好轉，中南部推案量將大幅攀升。圖為高雄市八五大樓。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

歲末年初，展望2019「土豬」年，房地產大老不約而同認為，九合一大選過後，從地方到中央政府將祭出拚經濟牌，特別是民眾較有感的庶民經濟，將獲得新科縣市長重視，加上預期兩岸關係有望轉佳下，預售市場推案表現，上半年將優於下半年，中南部推案量將大幅攀升。

2019年代銷龍頭推案量皆相當大，甲山林推估明年第一季推案量便超過300億，海悅上半年推案量保守估算也逾400億元，另創意家首季推案量估計可達160億。

中南部推案升溫 不輸雙北

傳真董事長王明成表示，明年房市景氣應有好轉機會。為應戰2020總統立委大選，相信國、民兩黨都會更加務實，暫時放下意識形態，追求經濟建設的務實政績，經濟一旦活絡起來，房市就有重振的契機。

「新的一年中南部推案熱度將明顯升溫！」甲山林總經理張境在強調，房地產的增值是隨著地域經濟發展而定，九合一大選後，最近看到不少「北客南漂」置產，預期明年如高雄等中南部，許多重要商圈推案熱度恐不亞於雙北。

甲山林明年首季將推出的自建、代銷案包括汐止「美麗山林」、承德路「圓山帝寶」、南港「香榭帝寶」、板橋江翠北側「瀚疆」、「新外灘—立信帝國」、及高雄美術館案等。較特別是，過去以純住宅案為主的江翠北側重劃區，將出現商場、辦公、住家複合式開發案，鄰近捷運的D、E、F區坪數則持續放大，甚至有逾百坪產品可供民眾選擇。

三低一高建案 吸引置產族

對於土豬年，民眾如何購屋置產？張境在建議，可掌握低基期、低自備、低總價，並具高發展優勢的產品的「三低一高」原則，在地段上，則著重重劃區、鄰捷運站、公園、明星學校、水岸等高CP值個案。他透露，「三低一高」個案今年除吸引不少首購族入住，也看到部分置產族買進做長期理財布局。

海悅廣告總經理王俊傑指出，2019年在台北土地供給量偏少下，不少建商將重心放在高鐵沿線，例如桃園青埔，因價格親民、適合小資族自住，買氣很旺。此外，新北新店央北重劃區、板橋江翠北側重劃區，和土城暫緩發展區等，和舊市區相比，建築排列沒有壓迫感、未來增值力也不錯，房價相對平實，CP值高，買氣不弱。王俊傑分析，新的一年，房價會維持平穩、預估平均漲不到一成。

(中國時報)

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