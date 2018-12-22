產業回流 商用不動產搶手

2018年12月22日 04:10 中國時報 王莫昀 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰短期難落幕，台商回鄉找避風港，土豬年房市將出現「工商優於於住宅」、「豪宅穩中求進」格局。住商不動產企研室經理徐佳馨直言，2019年整體房市持平，民眾想在中古屋市場撿便宜，恐不是件容易的事，惟受到陸美貿易衝突波及，台商先後回台購屋，新的一年，豪宅案突破每坪300萬「總裁防線」，應指日可待。

徐佳馨指出，明年雖經濟狀況不佳，但房市在實價登錄與房地合一制度走上軌道，政府未雪上加霜再使出任何打房新政，加上利率環境仍屬於低檔，房地產市場低價與具重大話題區，產生房價想像空間，整體價格不易有感漲跌，全台交易量呈現穩中求進格局。

產品類型表現上，徐佳馨認為，低總價與低單價仍有表現，不過隨著同類型產品推案量大，建商降價意願低，若無新亮點，買氣恐有彈性疲乏，反觀豪宅市場穩中求進，有機突破每坪300萬元大關。

此外，商用不動產因為期待穩健投報的投資人進場而受惠，工業用地、廠房與商辦等，在台商回流與國內擴廠需求下，若是銀行依舊採取對法人放款較為寬鬆的態度，在新的一年表現應堪稱強勢，價格也會有不錯表現。

中古屋市場今、明兩年變化不大，徐佳馨說，關鍵在於屋主心態，對於購屋人來說，價格最低檔已經過去，雖然漲幅不甚明顯，但民眾想價檢便宜也不容易。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐也認為，台北豪宅以及工業地買賣，明年持續增溫，尤其今年不少Ａ級豪宅交易都有驚人表現，明年仍是高總價豪宅風起雲湧的一年。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，以商用與住宅的產品做分類，近年受惠於經濟成長與產業回流，國內的工業用地、廠房與辦公室的租、購需求量大，成為這波房地產景氣修正下難得的房市亮點，預料2019年此趨勢不變。

至於區域表現部分，雙北市交易量觸底後緩步回升，海外資金也尋求管道回流，不過2019年有總統大選干擾，加上景氣觸頂後走弱、陸美貿易大戰等情勢演變，曾敬德認為，市中心買方對於外在情勢敏感，可能因此受到影響，而中南部地區則有前瞻計劃的建設挹注、房價水準基期較低，加上近期選後人氣回溫，相對房價較有想像空間。

(中國時報)