乘韓流旋風 企業南漂尋轉機

2018年12月22日 04:10 中國時報 張旭嵐（台灣房屋智庫發言人張旭嵐）

九合一大選已過，但是韓流似乎仍持續延燒，陸客觀光蠢蠢欲動，國內觀光已經先紅一波，熱鬧的不只是雞排生意，小吃飲料，零售消費，腦筋動得快的置產族，也開始物色合適的黃金店面。

不過另一方面，也有不少飯店待售，希望趁著熱潮，能有個好價錢，找個好人家接手。不只如此，企業紛紛響應南漂，南遷設公司，房仲業積極徵才展店，就希望選後經濟熱起來！

選後房市話題十足，不過是否能延續熱潮，甚至再創高峰，得看各縣市首長們的努力，讓政見兌現，讓利多發酵。民眾票選的2018房市代表關鍵字，由「轉」字掄元，其實也凸顯了現在民眾對於房市，甚至經濟的期待，盼的就是一個轉機！其實今年房市也正經歷三項「轉」變：「買家轉念、商圈轉移、產品轉型」。

「買家轉念」，雖然房價持續盤整，但交易量明顯較去年增加，且今年大選過後，六都中有4都換新人上任，多項振興經濟計畫，也讓民眾轉換心態，購屋規劃和行動轉向積極，不少建商和企業也都蠢蠢欲動。2017年全台移轉棟數26.6萬棟，今年至10月底全台已達230,134棟，較去年同期216,683棟，小增6.2%，推估全年交易量突破27萬棟不是難事。

「商圈轉移」，因國際觀光人潮衰減，北高都面臨一級商圈沒落的隱憂，尤其以台北最明顯，消費人潮西移，東區空租率增加，而因應景氣和商圈變化，不少店面度小月，短租或分租型態增加，娃娃機店面也成為新潮流，大舉攻佔市區和區域商圈的黃金店面，成為不動產的新現象，凸顯無人經濟對不同產業鏈影響層面擴大。

「產品轉型」，因法規限制，過去紅極一時農地退燒，受惠台商回流，今年工業地成了當紅炸子雞，不過工業地不足也讓廠房面臨轉型，走向「工業區立體化」發展。

不管是轉念、轉型或轉移，上下游產業之間就像齒輪緊緊相扣，當一個轉了，後面的得緊緊跟上，整個機械才能發揮動能，創造產值，也才能點燃希望，興起轉機，讓台灣在國際亮起來！

(中國時報)