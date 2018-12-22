耶誕布置小巧思 打造童話世界

2018年12月22日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

充滿故事性的耶誕節即將來臨，居家布置只要掌握耶誕樹、燈光或燭光，並搭配童話風格的吊飾、應景家飾，就能讓人宛如置身在奇幻的童話世界中；IKEA表示，耶誕布置除了傳統紅色、綠色與金色外，今年還流行紫色、深藍、格紋與充滿故事性的圖樣，適時搭配就能創造特有的奇幻風格，不用出國也能陪家人、孩子歡度不同感受的耶誕節慶。

如果考量經濟實惠，HOLA建議，不妨沿用去年的耶誕樹，只要在小飾品上發揮小巧思，就能創造出前所未有的空間想像；若想要進階布置、製造點小變化，HOLA建議，可加入充滿耶誕意境的主題單品，帶來點亮局部空間的放大效果，如白皙雪景、麋鹿森林或雪白耶誕樹融入綠意空間中，心境如同經歷北國耶誕之旅般愜意。

耶誕節過後，緊接著迎接新年到來，連續假期是邀請親朋好友來家中聚會最好時機，IKEA表示，餐桌布置絕對是聚餐派對不可或缺的元素；首先，選一條美麗的桌巾、餐墊為餐桌布置打底，紅色格紋、耶誕圖騰或奇幻森林風格都是優質選擇，再搭配金色飾品或植物點綴，主人親手做甜點，屋內濃郁的烘培香氣，更增添節慶氣息。

對於坪數較小的居家空間，HOLA建議，善用牆面布置出不佔空間的耶誕樹，運用相框、方型飾品或壁鐘擺出耶誕樹輪廓，上面還能夠裝載充滿回憶或耶誕氛圍的圖像與照片，小空間也能有應景的耶誕氛圍。

松果購物發現，150公分的耶誕樹套裝組合最受民眾歡迎，因應居家空間有限，今年網購推出的耶誕造型掛布，因為容易收納、迅速讓居家換裝，加上單價約300元左右，是銷售成長幅度最大的耶誕應景商品。

而商家多會選擇以壁貼類來妝點店面，營造耶誕氛圍，多樣化的款式選擇且可快速布置易清理，取代過往雪花噴霧式來得更簡便。

(中國時報)