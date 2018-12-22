中央經濟工作會議 提明年七大任務！陸擴內需寬准入 全方位開放

2018年12月22日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／上海報導 ／上海報導

中共中央經濟工作會議12月19日至21日在北京舉行，政治局七常委全部出席。為了以「優異成績」慶祝中共建政七十周年，中共中央將繼續積極財政與穩健貨幣政策，並提出明年經濟工作的七大重點任務，其中包括去產能、擴大內需、放寬市場准入等。會議也強調，要積極參與世貿組織改革，促進貿易和投資自由化便利化，並落實阿根廷中美元首會晤（習川會）共識，推進中美經貿磋商。

優勝劣汰 處置殭屍企業

會議首先強調，堅持供給側結構性改革為主線，深化市場化改革、擴大開放；而在宏觀政策上，要繼續實施積極財政政策與穩健貨幣政策，並實施更大規模的減稅降費；會議也坦承，明年經濟運行穩中有變、變中有憂，經濟面臨下行壓力，要增強憂患意識。

由於明年是中共建政70周年，是全面建成小康社會關鍵之年會議，會議確定明年經濟工作七大重點任務：第一是推動製造業高質量發展。穩步推進企業優勝劣汰，加快處置「殭屍企業」，制定退出實施辦法。

5G商用 農業優先發展

第二是促進形成強大國內市場。包含加快教育、醫療、文化旅遊等服務業發展，落實個人所得稅專項附加扣除政策；投資面上加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等基礎設施建設。

第三紮實推進鄉村振興戰略。堅持農業農村優先發展，重視培育家庭農場、農民合作社等新型經營、深化農村土地制度改革。

第四促進區域協調發展。統籌推進西部大開發、東北全面振興、中部地區崛起、東部率先發展，督促落實2020年1億人落戶。

加快經改 規範地方舉債

第五為加快經濟體制改革。包含國資國企改革、推進混合所有制改革，並加速中國鐵路總公司股份改造；支持民營企業發展、深化金融體制改革，發展民營和社區銀行；推動上交所設立科創板並試點註冊制落地；規範地方政府舉債融資機制。

第六推動全方位對外開放。放寬市場准入，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，保護外商在華合法權益尤其智慧 財產權，允許更多領域獨資經營。

第七是加強保障和改善民生。實施穩就業並完善養老護理體系，同時建構房地產市場長效機制，堅持「房子是用來住的、不是用來炒」定位。

中共中央經濟工作會議21日閉幕，由中共總書記習近平總結2018年經濟工作、部署2019年經濟工作，並由大陸總理李克強進行具體部署與總結。

(中國時報)