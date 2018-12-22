未如願見連戰 陳雲林低調離台

2018年12月22日 04:10 中國時報 林勁傑／台北報導

陳雲林21日離台前，在下榻飯店留下信函，表達對未能與老友連戰會面的遺憾。（讀者提供）

大陸海協會前會長陳雲林20日來台，赴海基會弔唁故海基會董事長江丙坤，原定順道拜訪國民黨前主席連戰，但在陸委會主委陳明通日前「不要去橫生枝節」一說後作罷。陳雲林昨中午在離開圓山飯店前，留下一張親筆信函，指出會連戰一事「由於眾所周知的原因，未能如願」，但仍祝願連戰和其他老朋友萬事如意；江丙坤家屬將在26日舉行覆旗儀式，並於明年元月30日，在台北國際會議中心大會堂舉行追思紀念活動。

陳雲林昨近中午步出圓山飯店，雖仍有媒體在他下榻的圓山飯店守候，但陳雲林未作任何談話，僅與在場工作人員握手致意。隨後與國台辦綜合局局長馬國樑一行5人，驅車前往桃園國際機場，搭乘13時多的班機離台，海基會主祕劉克鑫陪同送機，陳雲林在上機前僅點頭，揮手向媒體致意。

據悉，陳雲林登機前將他所寫的親筆信函轉交給隨行送機的江丙坤辦公室幕僚，信中原文為：「此次我來台弔唁江丙坤先生，送老友最後一程，也希望有機會看望我所尊敬的、為兩岸關係和平發展做出重大貢獻的連戰主席和其他老朋友。但由於眾所周知的原因，未能如願。在臨別之際，我衷心祝願為兩岸關係破冰的連主席和其他老朋友身體健康、萬事如意。」

陳雲林此次訪台短暫過夜一晚，全程低調未作任何公開發言，也並未超出大陸預設的「個人名義」界限，海基會董事長張小月僅對他留下一句「後會有期」。

江丙坤家屬昨晚發出新聞稿，銘感各界和陳雲林的弔唁，尤其感謝海基會提供追思會場地。家屬也決定在26日下午舉行家祭及覆旗儀式；並同意親友建議，預定在元月30日上午，在台北國際會議中心大會堂舉行追思紀念活動。

(中國時報)