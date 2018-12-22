美控網路竊密 陸痛斥捏造事實

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中國時報
／北京報導

美國司法部20日起訴2名大陸公民，控其涉嫌滲透45家美國公司和政府機構，竊取智慧財產權和其他數據，聯邦調查局FBI發布了對他們的追捕令。大陸外交部發言人華春瑩21日兩度回應，痛斥美方捏造事實，「謊言說一萬遍還是謊言！」大陸已向美方提出嚴正交涉。

21日上午陸外交部即發出新聞稿，指責美方捏造事實、無中生有，在網路安全問題上對陸方無端指責，以所謂「網路竊密」為由起訴2名陸方人員。此舉嚴重違反國際關係基本準則，嚴重損害陸美合作，性質十分惡劣，陸方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

華春瑩反批，長期以來，美國有關部門對外國政府、企業和個人進行大規模、有組織的網路竊密和監聽、監控活動，這早已是公開的祕密。美方以所謂「網路竊密」名義對陸方進行無端指責，「純屬倒打一耙，自欺欺人」。

華春瑩表示，陸方敦促美方立即糾正錯誤，停止在網路安全問題上對陸誣蔑抹黑，撤銷對陸方人員的所謂起訴，以免對兩國關係以及雙方在相關領域的合作造成嚴重損害。陸方將採取必要措施維護大陸網路安全和自身利益。

21日下午的大陸外交部例行記者會上，華春瑩除了重申上午的聲明，回擊炮火更加猛烈。她說，無論是網路安全問題，還是航行自由問題，美方有些人總是習慣於不斷的對陸方進行各種各樣的抹黑，無理地指責，扣各種帽子。「他們也許認為謊言說上千遍就成了真理，但是我想告訴他們，謊言說一萬遍還是謊言。」「這個世界上最終邪不壓正，正義也許會遲到，但是永遠不會缺席！」

她還批評美國作為當今世界第一強國，妄自尊大，自私自利，出於維護自身霸權的狹隘思維，對打壓別國正當的發展權利無所不用其極，甚至不惜捏造事實，無中生有，這與它大國的地位不相符。

中國人民大學國際關係學院教授李慶四認為，目前陸美貿易摩擦處於90天談判期，但美不斷出招，川普19日才簽署《西藏旅行法》，企圖以國內法凌駕大陸主權之上，現在又起訴大陸駭客，美對陸展開全面對抗不會善罷甘休。

(中國時報)

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