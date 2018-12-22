陸配離婚可留台 內政部擬修法

2018年12月22日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

現行陸配若離婚且未取得在台設有戶籍的未成年親生子女監護權，將無法在台居留，因此常隱忍婚姻暴力，內政部擬修法有條件放寬陸配離婚後仍在台居留。

為保障兩岸婚姻中親子團聚及未成年子女最佳利益，內政部將參考《入出國及移民法》現行規定，修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，使陸配離婚後仍可在台居留。

內政部表示，這次增訂離婚後得繼續在台居留的兩種情形，包括對在台設有戶籍的未成年親生子女有扶養事實或會面交往；因居留許可被廢止而遭強制出境，對在台設有戶籍的未成年親生子女造成重大且難以回復損害之虞；凡符合這兩種條件，即使離婚也不必被強制離台。

此外，現行規定陸配在台居留期間喪偶，如未再婚，要連續居留4年，且每年在台居住超過183日以上，才可以申請定居；但未喪偶者，連續居留2年，即可申請定居，二者之間有差別對待。

內政部考量《國籍法》對外配取得國籍相關條件已鬆綁，因此將在這次一併提出修正，讓喪偶陸配未再婚者，與未喪偶者一樣只需長期居留連續2年，且每年在台居住逾183日以上，即可申請定居，以衡平喪偶陸配的權益。這次修法也試圖證明，政府態度絕不像綠委蔡易餘日前說的「外配陸配差別待遇剛好而已」。

(中國時報)