陸配離婚可留台 內政部擬修法

內政部將修法，讓在台陸配即便離婚也可有條件繼續在台居留。圖為2016年6月陸配團體前往立法院外聲援身分證年限從6年改為4年的訴求。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

現行陸配若離婚且未取得在台設有戶籍的未成年親生子女監護權，將無法在台居留，因此常隱忍婚姻暴力，內政部擬修法有條件放寬陸配離婚後仍在台居留。

為保障兩岸婚姻中親子團聚及未成年子女最佳利益，內政部將參考《入出國及移民法》現行規定，修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，使陸配離婚後仍可在台居留。

內政部表示，這次增訂離婚後得繼續在台居留的兩種情形，包括對在台設有戶籍的未成年親生子女有扶養事實或會面交往；因居留許可被廢止而遭強制出境，對在台設有戶籍的未成年親生子女造成重大且難以回復損害之虞；凡符合這兩種條件，即使離婚也不必被強制離台。

此外，現行規定陸配在台居留期間喪偶，如未再婚，要連續居留4年，且每年在台居住超過183日以上，才可以申請定居；但未喪偶者，連續居留2年，即可申請定居，二者之間有差別對待。

內政部考量《國籍法》對外配取得國籍相關條件已鬆綁，因此將在這次一併提出修正，讓喪偶陸配未再婚者，與未喪偶者一樣只需長期居留連續2年，且每年在台居住逾183日以上，即可申請定居，以衡平喪偶陸配的權益。這次修法也試圖證明，政府態度絕不像綠委蔡易餘日前說的「外配陸配差別待遇剛好而已」。

(中國時報)

美控網路竊密 陸痛斥捏造事實 「人間有真情」 孟晚舟日記感念…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。