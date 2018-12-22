「人間有真情」 孟晚舟日記感念落淚

2018年12月22日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

「華為公主」孟晚舟日前在加拿大被捕，其後獲法院批准保釋，現正面臨引渡候審。華為昨公開一封孟晚舟寫於保釋後的日記，內容回應此前有一封日本人寫給華為的聲援信。孟晚舟在日記中感嘆，「人間自有真情在，當自己遇到危難的時候，才知道曾經被這麼多的陌生人關愛著」。這段期間許多相信她與華為，甚至願為她交保釋金的陌生人，也令孟晚舟「禁不住淚流滿面，泣不成聲」。

綜合陸媒報導，華為表示孟晚舟有寫日記的習慣，這次公開的日記是寫於19日，即華為收到聲援信後兩天。聲援信的寄信人是住在東京的一介市民，於信中表示對孟晚舟事件感到「絕不是一件可以袖手旁觀的事情」。

寄信人先是大讚華為在2011年的東日本大震災後派人冒險進入災區搶修通訊設施，並稱「對華為這樣一個能在那樣困難的情況下為我們伸出援手的公司，無論有什麼理由，這種不採取任何措施就直接動用國家力量單方面進行排除的做法，是背離做人常理的，讓人感到非常悲哀、難受。作為一個日本人我感到羞愧」。

孟晚舟在日記中表示，該聲援信令她「溫暖了一把」，並透露在獲准保釋當天從律師口中得知，曾有不少陌生人致電稱願用財產擔保，「既使他們根本不認識我，甚至他們不知道我，但是他們知道華為，他們認可華為，所以他們也願意相信我」，令她「禁不住淚流滿面，泣不成聲」。

孟晚舟於日記最後坦言，在東日本大震災救災的經歷她很少提起，也沒有什麼值得自豪的地方，只是份內工作，「沒想到，8年之後，這份回報以一個普通日本人的來信展現在我面前，讓我的心裡充滿了無比的自豪與寬慰」。

(中國時報)