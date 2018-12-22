抑鬱症纏身 陸企老總墜樓亡

2018年12月22日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

賈利賓（取自網路）

中遠海能。（摘自中遠海能網站）

大陸國企、在港上市的中遠海能子公司總經理賈利賓，21日凌晨從敦化北路飯店15樓墜樓身亡，警方在房間找到9頁遺書，發現賈近年飽受抑鬱症之苦，甚至坦言「現在已無法控制自己的情緒了」，怒控「抑鬱症，我恨你！」。檢警相驗後，確認無他殺嫌疑，經與上海家屬連繫後，家屬正趕辦來台證件中。

6日寫遺書預謀輕生

39歲賈利賓輕生消息傳出後，震驚中港台媒體，外界一度以為他是中遠海能的董事總經理，不過，該集團澄清賈是旗下子公司「中海發展(香港)航運有限公司」總經理。賈本月18日與另間總公司代表等一行30多人，以專業人士名義入境台灣，與台塑等企業交流企業管理經驗，預計28日離台，不料來台第4天竟發生憾事。

罹病未服藥釀成大病

據其他團員表示，該團是大陸兩家總公司派出各區域代表來台進行交流，僅知賈是中國遠洋海運集團分屬香港的總經理，前晚6時許，大家還在飯店餐廳一起用餐，沒有喝酒，並未察覺賈有任何異狀，也是最後一次見到賈。

警方調查，賈利賓因位階較高，獨自睡在15樓的房間。昨凌晨1時許，他步出房門後，遲疑一會就從走廊的女兒牆一躍而下，墜落一樓中庭餐廳，約30分鐘後，才被飯店廚師發現倒臥在血泊中，救護人員發現賈的頭部重創，已無生命跡象，緊急送醫急救，仍宣告不治。

警方在賈的房間內，找到一本筆記本，內有6日就寫好的遺書，疑似早計畫好輕生。賈先是向雙親道歉，要他們原諒不孝兒子的選擇，以這樣的方式結束自己的生命，並表示2011年在美國確診得了抑鬱症，但他堅信沒事，一直沒有採用藥物治療，現在終釀成大病，甚至無法控制自己的情緒。

向雙親道歉愧對愛妻

賈也對妻兒表達愛意，感謝妻子這幾年跟著他從上海又來到香港，非常折騰，自責自己不是一個好丈夫、好爸爸，並對集團領導、同事表示，此舉會給大家帶來太多的麻煩，可是實在忍不住這樣的煎熬，「儘管心存萬分不捨，我還是以這樣不光彩的方式離開了你們。」拜託好友能盡力幫助他的家人。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)