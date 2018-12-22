法界圍剿監院 赤裸裸干預審判

2018年12月22日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

前民進黨立委陳朝龍賄選案判決定讞，已入監服刑，監察委員高涌誠為陳朝龍案提出調查報告，卻引起法界一致撻伐，法官協會20日發表聲明直指監委是「赤裸裸、不加矯飾地干預司法審判的行為」後，檢察官協會、法曹協會及女法官協會，21日相繼發聲明，呼籲監察院移開干預的手，應注意與司法權的分際，避免造成對審判權及檢察權行使的不當干預，以維司法獨立。

陳朝龍參選第7屆立委選舉期間，因藉瑞芳鎮農會理事長娶媳婦時，以每人3萬元賄賂在場7名里長，高院更三審將他判刑3年2月，案經上訴，最高法院前年駁回定讞，陳已入監服刑。

監委高涌誠及趙永清，日前公告調查報告，內容多處指摘「認定事實不符社會經驗」、「偏採不利於被告證據」、「有明顯之理由不備」、「濫用自由心證」，更指法院屬「判決違背法令」。

對此，法官協會率先回應，要監委移開干預的手、監察權的行使不應侵犯審判獨立，監委是「赤裸裸、不加矯飾地干預司法審判的行為」。

檢協會、法曹協會及女法官協會接續火力發表聲明，嚴正譴責監察院對陳朝龍賄選定讞案件的指駁，涉及干預司法審判的不當舉措；司法審判獨立，絕不容許任何外力干預，請監委同以憲法分權原則為念，切莫干預司法審判。

(中國時報)