法界圍剿監院 赤裸裸干預審判

監察委員高涌誠。（本報資料照）

友善列印
中國時報
／台北報導

前民進黨立委陳朝龍賄選案判決定讞，已入監服刑，監察委員高涌誠為陳朝龍案提出調查報告，卻引起法界一致撻伐，法官協會20日發表聲明直指監委是「赤裸裸、不加矯飾地干預司法審判的行為」後，檢察官協會、法曹協會及女法官協會，21日相繼發聲明，呼籲監察院移開干預的手，應注意與司法權的分際，避免造成對審判權及檢察權行使的不當干預，以維司法獨立。

陳朝龍參選第7屆立委選舉期間，因藉瑞芳鎮農會理事長娶媳婦時，以每人3萬元賄賂在場7名里長，高院更三審將他判刑3年2月，案經上訴，最高法院前年駁回定讞，陳已入監服刑。

監委高涌誠及趙永清，日前公告調查報告，內容多處指摘「認定事實不符社會經驗」、「偏採不利於被告證據」、「有明顯之理由不備」、「濫用自由心證」，更指法院屬「判決違背法令」。

對此，法官協會率先回應，要監委移開干預的手、監察權的行使不應侵犯審判獨立，監委是「赤裸裸、不加矯飾地干預司法審判的行為」。

檢協會、法曹協會及女法官協會接續火力發表聲明，嚴正譴責監察院對陳朝龍賄選定讞案件的指駁，涉及干預司法審判的不當舉措；司法審判獨立，絕不容許任何外力干預，請監委同以憲法分權原則為念，切莫干預司法審判。

(中國時報)

抑鬱症纏身 陸企老總墜樓亡 母公司中遠海能 高管陪家屬來台

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。