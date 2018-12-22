母公司中遠海能 高管陪家屬來台

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中國時報
李文輝、／綜合報導

陸企中海發展（香港）航運有限公司董事總經理賈利賓在台墜樓身亡，該公司是油輪船隊運力規模全球第一的中遠海運能源運輸股份有限公司旗下全資子公司。中遠海能表示，墜樓事件並未影響上市公司經營，正安排高管陪同家屬一起赴台處理相關事宜。

陸委會表示，賈利賓由國內民間協會邀請，本月18日至29日來台從事短期經貿交流。事故發生後，警方已報請台北地檢署檢察官相驗，並就本案進行調查。海基會則說，觀光局已透過旅行社聯絡上賈利賓家屬，海基會將持續關注，若賈的家屬後續有辦理相關證件、文書等需求，海基會會盡速協助處理。

大陸界面新聞報導，中遠海能發言人證實，賈利賓是中遠海能下屬子公司中海發展總經理及寰宇船務有限公司法定代表人，並非上市公司高管。據中遠海能半年報公布，所屬11家主要子公司中有4家虧損。其中，賈利賓擔任總經理的中海發展虧損1.5億元（人民幣，下同）、擔任法人代表的寰宇船務虧損1.92億元。

中遠海能為大陸央企中國海運集團有限公司旗下的A+H股上市公司，主要從事國際和大陸沿海原油及成品油運輸，以及國際液化天然氣（LNG）運輸。香港《星島日報》報導，中遠海能向媒體說明，賈利賓在台北墜樓身亡，對上市公司沒造成經營影響。

(中國時報)

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