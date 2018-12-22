奇葩監委 知法玩法犯眾怒

友善列印
中國時報

監委陳師孟揚言要辦「打綠」法官，另名監委高涌誠則對前民進黨立委陳朝龍賄選定讞案，提出法院判決違背法令，引起平時關係微妙的檢、審、辯、學界同聲撻伐，能夠引發法界「眾怒」，正是這一屆奇葩的監委。

司法圈內檢、審、辯、學各界因立場關係，或監督、或制衡，尤其是刑事案件的訴訟，檢辯雙方為攻防針鋒相對，可說寸土不讓，這些法界人士堅持的是以法為原則的運作，能夠「集合意見」顯然就是難得的大事，監委誇張的言論及選案標準，讓這些法界精英同感無法接受，才共同發出不平之鳴。

陳師孟任監委之初，就針對台北地檢署在司法節慶祝活動的話劇演出展開約談，就引發監委不務正業、浪費資源的非議。接下來陳師孟更直接揚言要辦「打綠」法官，赤裸裸的將政治顏色帶入監委職權行使，恫嚇、干預不言可喻，首次引起法界大團結，各團體發出聲明痛批陳師孟。

專擅領域在經濟學的陳師孟，發言失格尚可以不懂硬拗，但身為執業律師並曾任民間司改會執行長的高涌誠，深具司法專業卻也違背專業倫理，因顏色對個案指手畫腳，出具荒誕的調查報告，令人傻眼，促成法界再次大團結。

監察權是憲法的神聖託付，監委檢視刑事訴訟程序有無侵害民眾訴訟權的瑕疵，也是職之所當，更應審慎行使法定職權，維繫監察權的初衷，但連番干預審判獨立核心價值的監委，令人咋舌，難道只為「顏色」行使職權。

(中國時報)

母公司中遠海能 高管陪家屬來台 麥寮鄉長遇襲 亂棒傷腿

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。