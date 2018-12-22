奇葩監委 知法玩法犯眾怒

2018年12月22日 04:10 中國時報 張孝義

監委陳師孟揚言要辦「打綠」法官，另名監委高涌誠則對前民進黨立委陳朝龍賄選定讞案，提出法院判決違背法令，引起平時關係微妙的檢、審、辯、學界同聲撻伐，能夠引發法界「眾怒」，正是這一屆奇葩的監委。

司法圈內檢、審、辯、學各界因立場關係，或監督、或制衡，尤其是刑事案件的訴訟，檢辯雙方為攻防針鋒相對，可說寸土不讓，這些法界人士堅持的是以法為原則的運作，能夠「集合意見」顯然就是難得的大事，監委誇張的言論及選案標準，讓這些法界精英同感無法接受，才共同發出不平之鳴。

陳師孟任監委之初，就針對台北地檢署在司法節慶祝活動的話劇演出展開約談，就引發監委不務正業、浪費資源的非議。接下來陳師孟更直接揚言要辦「打綠」法官，赤裸裸的將政治顏色帶入監委職權行使，恫嚇、干預不言可喻，首次引起法界大團結，各團體發出聲明痛批陳師孟。

專擅領域在經濟學的陳師孟，發言失格尚可以不懂硬拗，但身為執業律師並曾任民間司改會執行長的高涌誠，深具司法專業卻也違背專業倫理，因顏色對個案指手畫腳，出具荒誕的調查報告，令人傻眼，促成法界再次大團結。

監察權是憲法的神聖託付，監委檢視刑事訴訟程序有無侵害民眾訴訟權的瑕疵，也是職之所當，更應審慎行使法定職權，維繫監察權的初衷，但連番干預審判獨立核心價值的監委，令人咋舌，難道只為「顏色」行使職權。

(中國時報)