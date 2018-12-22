麥寮鄉長遇襲 亂棒傷腿

2018年12月22日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

因棄選連任引起軒然大波的雲林縣麥寮鄉長許忠富，21日傍晚從台北搭高鐵回雲林，在站外等司機來接，遭兩名不明男子持球棒和高爾夫球桿圍毆倒地，腿部受傷嚴重，經送台大醫院雲林分院急診，並無大礙，立委蘇治芬得悉趕往探視，譴責暴力，警方已成立專案小組緝凶。

許忠富昨天北上接受電視台專訪，暢談4年鄉政推動成果，下午4時許搭高鐵返回雲林，在站外巧遇幾位碩士班同學，邊聊邊等司機。突然有輛賓士車靠近，車上4人一下車，其中2人分持球棒、高爾夫球桿，不由分說朝許猛打，許不支倒地，許多人目睹暴行，許的同學驚嚇大叫「打人啦！」

許倒地後，一行人立馬上車逃逸，許被同學及司機送往台大雲林分院虎尾院區急救，經醫師檢診，右腿骨嚴重挫傷，無法行走。許忠富不解何以會遭受攻擊，強調最近忙著跑行程及卸任交接事宜，並未與人結怨，電視台受訪也只談鄉政治理和未來展望，並沒有談及敏感問題，不知得罪誰。

雲林縣警局長黃勢清指示成立專案小組全力追查，調閱高鐵站的監視器畫面，查出車輛及可能涉案男子，是否與麥寮鄉長選舉有關，追查後才能釐清。

許姓司機向警方表示，他從麥寮出發要到雲林高鐵站途中，就感覺有人跟蹤他的車，沒想到是要攻擊鄉長。

(中國時報)