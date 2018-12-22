學姊小牛任副發言人 小野回文基會

2018年12月22日 04:10 中國時報 張潼 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

各縣市首長陸續公布完整小內閣名單，反觀北市府目前有2副市長以及至少8個一級局處首長有空缺，但市長柯文哲卻要等到下周二就職日才要正式一併宣布，引來外界好奇，是否找不到人。

副市長職 屬意許、彭

據了解，局處首長部分的確都還在遴選或徵詢中，例如柯文哲希望找回學生、前社會局長許立民擔任副市長，但許考量才剛回到台大醫院任職，還未同意；倒是在幕僚工作部分，柯已先拍板輔選有功的「學姊」黃瀞瑩、「小牛」柯昱安將擔任副發言人，替發言人劉奕霆分擔工作，另外競選總幹事小野也會回鍋文基會，無給職擔任董事長。

柯文哲順利連任，但選後最棘手的問題之一，莫過於小內閣人事。副市長部分，3人中僅鄧家基確定留任，林欽榮、陳景峻選後都直接表示辭意。據了解，藍綠陣營近日都有向柯提出適合的人選，但考量「忠心程度」以及黨派立場問題，柯文哲內心最屬意許立民出任，工務局長彭振聲也是另一名人選。

彭21日受訪時則說，目前只有北農董事長的職務比較確定，其他動態不清楚，且若下周一市長還沒找他詳談，他會自己打包、未來專心當北農董事長；許立民昨沒有接電話，但選前透露沒有意願。

首長未定 副局長暫代

局處首長部分，僅客委會將由民國黨議員徐世勳接掌較為確定；社會局長遴選小組上周面試4人，包括2社福背景、1醫療背景、1心理諮商背景，仍待柯最後拍板；原民會採公開遴選，有10餘人投履歷；至於其餘首長人選，則都還在尋找。有市府高層透露，如果25日之前還沒有找到適合人選，也不排除先讓副局長暫代。

小野昨受訪時證實，選戰期間自己飽受攻擊，的確擔心回鍋文基會恐耽誤業務，但柯市長不擔心，認為選後會比較平靜，所以他才同意回到文基會；不過，原本他也擔任影視音學校校長，此職務他會向市長推薦更適合、更能全職工作的人選，自己不會再兼任。

(中國時報)