鄭成光要求國民黨 開除呂學樟

前新竹市議長鄭成光寄存證信函給黨主席吳敦義，要求開除黨部主委呂學樟黨籍。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

國民黨新竹市議長內部之爭一波三折，前議長鄭成光21日再次炮轟市黨部主委呂學樟「違法亂紀」，20日寄出存證信函給黨主席吳敦義，要求開除呂學樟黨籍，並否決正、副議長提名決議。

批未依據黨團共識徵詢

呂學樟表示，鄭成光有沒有寄出存證信函，這是他個人的舉動，他不予置評，他做為主委依照相關規定進行，包括公告、提初選方式、舉辦初選等，一切合乎程序，鄭成光身為該黨議員，也具備參選的權利：「我們並沒有拒絕他啊？」

鄭成光引用國民黨直轄市暨縣市議會議長副議長提名作業規定，指縣市議會議長、副議長候選人之提名，由相關縣市委員會依據黨團共識，提出建議輔選方式及名單，提請中央提名小組核定。

不料，呂學樟卻未依據「黨團共識」徵詢意見，在本月11日召開「新竹市第10屆議會黨籍議員座談會」，鄭成光認為作業程序全然違反黨內規定。

竹市議長內部之爭延燒

他說，依提名作業規定，黨團共識會議應由黨團成員互推選出會議主席，而不是由地方黨部主委自任主席。另呂在這次9合1選舉中既提名市長候選人，卻放任黨籍議員為非黨籍的候選人公開站台，甚至掛名幹部，嚴重違反該黨選舉規範，理應依黨紀處分。

鄭成光說，他委請黨中央考核紀律委員會依黨章第36條第1項第1、2款及第37條第1項第5款規定，開除呂學樟黨籍，以維黨紀。

呂學樟說，他不清楚鄭成光寄存證信函的狀況，強調自己當主委，屬於無給職，出錢又出力整合這個黨，著眼2020總統、立委大選能拿下好成績，但他也認為與鄭成光之間「可以再溝通！」

(中國時報)

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