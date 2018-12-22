台中港區運動公園 體驗免費

2018年12月22日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中港區運動公園試營運，台中市長林佳龍（右三）一早視察民眾體驗情形。（陳淑娥攝）

海線第1座標準型運動場館台中港區運動公園將於30日開幕，即日至27日試營運1周，讓民眾免費入場體驗。台中市長林佳龍表示，內部運動設備規畫完善，戶外還有色彩鮮明的溜冰場，是網美打卡的熱門景點，希望讓市民快樂運動。

台中港區運動公園試營運第1天，林佳龍一早視察，市議員楊典忠、顏莉敏及市議會副議長張清照服務處代表等也前往關心。

戶外溜冰場 網美也愛

林佳龍表示，台中港區運動公園由市府出資2.2億元，內部運動設備非常多，包括健身中心、韻律教室、桌球、羽球場地，尤其是戶外溜冰場的色彩搭配鮮明，在藍天白雲映襯下，成為網美熱門的拍照景點，是座很有特色的運動公園。

林佳龍指出，台中市成立運動局，規畫10座國民運動中心，已完成3座及這座台中港區運動公園，加上推動中的清水國民運動中心及大甲運動公園，希望透過運動帶來健康及快樂。

健身韻律室 設備多元

林佳龍強調，隨三井OUTLET PARK台中港開幕帶來龐大人潮，清泉崗國際機場也增加航班、捷運藍線未來進出台中港區到市區，海線雙港副都心是台中近年最蓬勃發展地區，希望新市府團隊上任後持續推動山手線，讓停滯發展已久的海線能後來居上。

運動局表示，台中港區運動公園注入民間資源，藉專業經營團隊投入資金，增購場館多項專業運動設備，並請教練規畫多元化運動學習及訓練課程，提供市民優質且平價的運動健康服務。

(中國時報)