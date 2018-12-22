黃偉哲將令龍崎掩埋場停工

2018年12月22日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

準台南市長黃偉哲強調，上任後不排除要求停工，窮盡一切手段，阻止掩埋場開發。（曹婷婷攝）

台南龍崎事業廢棄物掩埋場再掀波！捍衛家園不接受掩埋場進駐的牛埔里長陳永和跳級參選市長，拿下第3高票，反對民意促使掩埋場存廢備受關注。陳永和前晚在臉書斥市府核發歐欣掩埋場水保施工許可，引發輿論譁然，準台南市長黃偉哲21日表示，上任後不排除要求停工，窮盡一切手段，阻止掩埋場開發。

準市長嚴格把關審查

與掩埋場展開長期抗戰，被譽為「最棒里長」的陳永和，20日傍晚在臉書PO出市府選後核准龍崎事業廢棄物掩埋場水土保持施工許可證，「台南市政府效率太好！我輸了！」環團齊聲炮轟，立委王定宇、陳亭妃等人也要求黃偉哲上任後撤銷該工程施工許可。

黃偉哲昨天表達反對立場，強調上任後不排除要求停工，也將面見蔡英文總統表達地方反對心聲。他重申，選舉過程多次清楚宣示，民意沒有支持，他就不會同意；即使民意支持，他也會再加一道關卡，交由專家學者客觀評估。如今這麼多民意展現疑慮，市府卻核准水土保持施工許可證，他上任後會處理。

他說，上任後將面見蔡英文總統、經濟部長及國軍退除役官兵輔導委員會主任委員，要求明年3月開發許可不予展延，明確表達地方反對的心聲；他也將窮盡所有行政程序及行政處分，嚴格把關審查，不會讓歐欣輕率得逞，也會要求歐欣股東之一的退輔會不要開發。

里長指看到結果才信

陳永和得知黃偉哲說法，強調「等看到結果才相信」，質疑黃偉哲從2012年一路到初選、大選，被問及龍崎掩埋場的說法變來變去，教人如何信服？他也感慨，代理市長李孟諺被利用「借刀殺人」，趕在新市長就職前發照，為黃偉哲解套，好讓黃面對民意批評時可以切割。

(中國時報)