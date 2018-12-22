羅騰園面臨解散 蔣月惠不甘心

2018年12月22日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣議員蔣月惠21日秀出接獲屏東縣政府公文，指稱她成立的羅騰園違反《人民團體法》規定，且要求限期改善未如期完成，須依規定解散。蔣月惠表示，「真的很不甘心，以後孩子、工作人員怎麼辦。」成功連任議員的她拿出3張支票，兌現選前承諾，將每票30元選舉補助款、保證金及12月的薪水共50萬4180元，全數捐出幫助弱勢民眾。

捐羅騰園幫助弱勢

因聲援公勇路抵觸戶、咬傷女警一夕爆紅的屏東縣議員蔣月惠，此次爭取連任獲得選區第一高票，捐出的金額包括選舉補助款32萬4180元、保證金12萬元，加上蔣擔任議員的月薪6萬元，除此之外，她也把平時善心民眾捐獻的米、沙拉油、衛生紙等生活物資彙整，平均發送給100位弱勢家庭及邊緣戶。蔣月惠指出，成名後雖短時間獲得千萬善款挹注，但也有不少人質疑。

縣府要求限期改善

日前也接獲屏東縣政府行政處分公文，指稱羅騰園未依人民團體法重新清查會籍、召開理監事會議，且要求限期改善未如期完成，必須1個月內清算財產並繳交人民團體解散報告表，若不服處分，可繕具訴願書向內政部提起訴願，等於被強制解散。

但蔣月惠不甘心的說，多數社福團體經合法立案，是在照顧體制內的弱勢民眾，但不少人不具社福身分卻求助無門，她就是要幫助這些體制外的邊緣戶，雖然有很多人質疑，但她其實沒太多時間解釋，就是作自己認為對的事，其他就順其自然。

(中國時報)