何志偉感恩相挺 陳炳甫將找大老

何志偉。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

台北市士林大同立委補選白綠藍「三腳督」，代表柯家軍的觀傳局長陳思宇的姑姑、民進黨籍不分區立委陳靜敏表態支持黨籍候選人何志偉，對此，陳思宇21日受訪表示，台灣是多元社會，有不同價值及認同，很正常。何志偉說，感謝所有認同他理念的支持者；國民黨參選人陳炳甫則認為，「兄弟爬山，各自努力」，最重要是自己做好準備，努力衝刺選情。

陳思宇宣布投入士林、大同區立委補選後，一開始也安排拜票、出席活動等行程，但因暗諷對手「連勝文們」，又被質疑用局長身份、公務資源打選戰，近期鮮少公開行程，陳思宇昨難得與市長柯文哲同台出席活動後受訪強調，自己不是要「避風頭」減少行程，而是希望先把交接工作完成、有始有終，按照相關流程辦理。

至於姑姑、民進黨籍不分區立委陳靜敏表態支持黨內的候選人何志偉，陳思宇說，台灣一直都是多元社會，同一家可能爸媽、小孩的政黨支持不一樣，有不同的價值，這很正常。

針對陳思宇與柯文哲同台及陳的姑姑表態支持黨籍候選人，何志偉表示，願意支持及把票投給他的人都很感謝，尤其是在民進黨最低潮的時候送上溫暖，要一肩扛起責任，重新贏回民眾信心。

至於是否會找黨內大老或前立委姚文智等人站台，何志偉僅說，目前交由競選總幹事規畫聯繫中。

距離投票剩不到40天，對手紛紛找大咖相挺，陳炳甫昨也不甘示弱表示，最近都在拜會里長、宮廟、市場等人地方人士，預計下周起展開掃街拜票，屆時黨內大老都是請益、拜託對象。

(中國時報)

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