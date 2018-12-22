楊文科將上任 組新人事內閣

2018年12月22日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

即將接任新竹縣長的楊文科21日發布縣府首波人事內閣名單，文化局、交通旅遊處、原住民族行政處、綜合發展處均有異動，尖石鄉長雲天寶、峨眉鄉長江寧增都將卸任後進入縣府服務。楊文科立即兌現政見，新成立青年事務中心，由前竹東鎮公所機要祕書田永元接任。

楊文科表示，此次用人都以勇於接受挑戰、積極任事、有擔當，並以能解決問題為原則，也期許新任局處首長都能以民意為優先，共創新竹縣未來榮景。新竹縣議員賴江海將擔任工商發展投資策進會總幹事，副總幹事為徐元雄兼任縣長辦公室主任，雲天寶接任原住民族行政處長、江寧增接任新竹肉品公司總經理。

新任文化局長李猶龍具有媒體經驗，曾任中天新聞台SETN主播、三立新聞台主播、中央廣播電台總台長、台北電視台新聞主播及製作人等。新任交通旅遊處長為游志祥，是商調嘉義市政府交通處長接任，新任綜合發展處長邱俊良曾任行政處長、瓦斯管理處長等職。

楊文科說明，他曾與游志祥在中部科學園區共事，游志祥具交通專才，且熟悉科技圈，將借重他專業，以大數據等方式，解決往新竹科學園區的交通問題。另外楊文科也立即兌現政見，成立青年事務中心由田永元接任，楊文科說，田永元能唱能跳也年輕具有創意，未來任務是人才在地化，為企業找人才、為人才找工作，以及不拘形式舉辦未婚聯誼活動等，帶動青年返鄉。

楊文科也說，李猶龍媒體經驗豐富，將以他的專長，致力推動文化工作，以及宣導未來新竹縣政府的各項政見及實績，讓民眾都能得知各項消息及好事。

(中國時報)