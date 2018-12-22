首位女性 王時思升任副市長

觀旅局長王時思成為首位女性副市長。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

準台南市長黃偉哲21日公布最後一波小內閣名單，新市府團隊31人中有14位新任、17位留任，黃偉哲形容是「新舊交融」；其中，觀光旅遊局長王時思升任副市長，首位女性副市長被視為最大亮點，原已打包行李及「畢業旅行」的她笑稱，「證明台南的土會黏人！」

被拔擢為副市長的王時思，任內推動城市行銷屢有創舉，府城11月締造百萬抓寶熱潮，就出自她的點子。剛結束日本大阪燈節行程的她，原將此行當作畢業旅行，期間接獲黃偉哲延攬電話，提及緊鄰的高雄積極操作觀光，台南未來市政上也盼借重她的城市行銷經驗，她期許未來能在這個位置好好發揮、協助市政。

新任教育局長一公布人選是鄭新輝後，隨即被人起底1995年任職台南市教育局學管課長期間，在成功大學參加公務員外語進修時考試帶小抄作弊，但鄭新輝發表聲明否認，強調自己服務教育界30多年，清清白白也認真做事，歷任台南教育局長、高雄市教育局長、台南大學教授期間，每接新職就遭人中傷或檢舉，事後也沒有機關證實或受到處分。

黃偉哲表示，據了解，這可能是教育界內鬥，作弊是很嚴重的事情，但卻沒看到任何機關證實，這部分他用高標準審視。

黃偉哲新市府團隊名單宣告底定，新任14人包括副市長許育典、副市長王時思、副秘書長王揚智、環保局長林淵淙、新聞處長劉怡伶、社會局長黃志中、觀旅局長陳信安、地政局陳淑美、民政局長顏振標、農業局長李朝塘、水利局長李賢義、教育局長鄭新輝、法制處長陳月端、秘書處長劉啟崇副處長代理處長。

留任名單包括祕書長方進呈、副祕書長李賢衛、民委會汪志敏、研考會趙卿惠、工務局長蘇金安、都發局長莊德樑、消防局長李明峯、衛生局長陳怡、勞工局長王鑫基、交通局長林炎成、文化局長葉澤山、財稅局長沈盈如、經發局蕭富仁代理局長（經發局副局長）及中央一條鞭的人事處、主計處、政風處及警察局4局處長均維持留任。

(中國時報)

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