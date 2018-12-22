旅美設計師江孟芝個展 訴說紐約故事

2018年12月22日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

歷經半年籌備，屏東旅美設計師江孟芝於屏東美術館舉辦個人特展《陌語症WORDIA》，作品由2萬多個英文單字堆疊，透過程式語言轉換成點與線的描繪，旨在敘述第一年到紐約的親身故事，也象徵從屏東學習藝術出發，將得獎作品帶回故鄉展覽的喜悅心情。

現年31歲的江孟芝畢業屏東高中美術班、師大美術系設計組，24歲隻身赴美，至紐約視覺藝術學院求學，現於紐約開設夢界實驗設計工作室，並任教於母校紐約視覺藝術學院。

熱愛藝術的她從屏東偏鄉到世界之都，展開自己的追夢旅程，在美留學期間憑一己之力，負擔所有生活費與學費，最困頓時身上只剩35元，但她面對絕境不放棄的人生態度，最終拿到紐約視覺藝術學院Paula Rhodes傑出成就獎畢業，27歲即還清百萬留學貸款。

在美工作期間，與Nike、MAC彩妝等世界知名品牌合作，並擔任線上遊戲英雄聯盟官網使用者介面設計團隊的主設計師，是該遊戲互動設計和視覺美學的幕後推手；並受邀至美國IEEE VIS數據視覺化研討會、曼哈頓大橋影像藝術投影展、Al-Tiba9國際當代藝術博覽會中展出，展覽遍及台、美、大陸及義大利等地。

江孟芝坦言，第一年赴美，面對陌生的語言與環境，感受到久久無法融入的衝擊，雖然歷程相當痛苦，但她將心情透過創作來呈現，講述如何克服難關與逆境，轉換成多幅美麗作品。

(中國時報)