鄭文燦澄清 只是正常音量

2018年12月22日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦驚天一怒，22縣市全納入冬遊補助，鄭21日參加活動時給予肯定，再三強調自己只是用正常音量提出看法，也期許中央政策要更接地氣、貼近民意，他也將於今日公布第一波小內閣名單，不會召開記者會，而是以新聞稿形式發布。

鄭文燦昨肯定桃園納入冬遊補助，觀光補貼有助擴大內需，引述媒體稱暖冬驅走了寒流、讓許多地方增加住客率，好政策不該有區隔，他直言中央在形成政策時就有很多不同意見，過程卻沒有諮詢台北市、桃園市和新竹市，決策過程不周延，3個被排除的縣市都有公開表達不滿，再三強調：「我是幫助執政做的更好，是用正常的音量講，並沒有特別大聲！」

鄭文燦強調，中央的決策不只是要貼近縣市政府的意見，更要接地氣、貼近民意，好的政策要細緻、錯誤的政策要修改，「沒有面子問題，只有做的好跟不好的問題！」

順利連任的鄭文燦也預計今公布第一波小內閣名單，對於名單保密到家，據了解變動幅度不大，且未如外界所預測恐成「宜中高局處首長退輔會」，著重和桃園的在地性，副市長王明德有機會轉任桃園機場公司董事長，祕書長李憲明接任呼聲最高，屆齡退休的社會和地稅局，以及民政、文化、地政、警察等局長，都可能異動。

鄭文燦也延攬爭取連任落選的市議員入府，像是張肇良、邱素芬、黃傅淑香和李雲強都被點名，12區區長則傾向輪調、全面調整，桃園區長則可望入府，鄭文燦將分2波公布小內閣，今首波預計是局處首長，讓職務調整的主管有交接時間。

(中國時報)