勝選肉粽、煲湯與咖啡 上千人響應

前高雄縣長楊秋興（左）到場發肉粽與煲湯，高雄群英婦女會理事長潘金英（後排右）陪同，一名女子領到食品時笑得燦爛。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

支持韓國瑜當選高雄市長，民進黨黨員、高雄群英婦女會理事長潘金英21日在左營區自由三路黃昏市場發2000份肉粽、2000碗廣東煲湯；中南莊園咖啡到場發2000杯現沖咖啡。前高雄縣長楊秋興出席，對於未來在高雄市政府的工作，他說，希望在兩岸方面為韓國瑜出力。

許多民眾一早就到場排隊，2000個號碼牌在下午時被索取一空。由於現場人數眾多，因此工作人員在發完號碼牌後，將隊伍打散，讓持號碼牌的民眾不用依號次序領食品，減少依序排隊的時間。

潘金英表示，希望藉此達成高雄政治0分、經濟100分；高雄在地美食不分藍綠也不分政治。希望藉此拋磚引玉，讓各國美食到高雄發展，讓民眾有更多選擇。

楊秋興方面，媒體關注他在市府的工作，他說，他希望在兩岸盡一己之力，這是無給職，他不是在求官。如果可以，他願意幫忙。這次去廈門，就有很多人表達要做農特產品的生意，他願意搭起兩岸的橋梁。

除了肉粽香外，現場也瀰漫一股咖啡香，民眾排著長長的隊伍，耐著性子等待手沖咖啡。中南莊園咖啡老闆蔡文祥說，他是響應韓國瑜提出的「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，這想法很棒，希望能落實，讓台灣與大陸民眾都能喝到中南莊園生產的咖啡。

(中國時報)

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