竹科全年營收上看1.08兆元

2018年12月22日 04:10 中國時報 羅浚濱／竹市報導

竹科積體電路產業聚落發展完整，上、中、下游產業鏈垂直整合效率，成為竹科整體營收向上成長的驅動力，今年1到10月竹科營業額為8842.03億元，較去年同期增加6.24％，預估全年可達1.08兆元以上。

科管局公布1到10月的營業額，積體電路產業營業額6541.02億元為最大宗，占竹科營收比重超過7成，成長8.95％。光電產業居次，營業額1125.86億元，佔12.73％，但衰退5.28％，係因面板及LED晶粒價格下跌影響。

從竹科六大產業來看，除光電產業外，其他五大產業均呈成長趨勢，生物技術產業成長率仍居第一，達18.64％，營業額有95.48億元，雖僅占總體營業額的1.08％，但顯示新竹生醫園區廠商研發成果呈持續向上趨勢。

另外，精密機械產業營業額375.17億元，占4.24％，成長2.53％。電腦及周邊產業營業額342.28億元，占3.87％，成長5.26％。通訊產業營業額304.05億元，占3.44％，成長0.28％。

科管局指出，今年至目前為止共有44家新投資案，較去年成長63％，投資金額近131.36億元，較去年成長22％，廠商入區持續熱絡。

第4季為全球年終銷售旺季，消費性電子新品陸續推出，加上新興科技應用產品持續拓展，如車用電子、物聯網、人工智慧等，將帶動電子零組件業備貨需求增加，可望帶動資訊電子產業愈加活絡，科管局預估今年營業額可望持續成長，達到1.08兆元以上。

(中國時報)