江惠頌掌行政暨國際處 吳惠琴接原民會

準市府行政暨國際事務處處長江惠頌（左）說，盼接待外賓能做到盡善盡美。台東縣政府原民處長吳惠琴（右），接任高市原民會主委。（林雅惠、楊漢聲翻攝）

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中國時報
／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜20日公布小內閣人事，義守大學講師江惠頌被延攬出任市府行政暨國際事務處處長，江惠頌說，未來除了做好行政業務職掌及消保行政業務等事項外，會用心做好接待外賓工作，把人、資金及技術引進，將在地特色推廣出去；準原民會主委吳惠琴則從後山到高雄，要推動原住民文創產業。

江惠頌說，今年六月她在美國在臺協會國慶酒會中擔任主持人，因緣下曾與準市長韓國瑜第一次碰面，兩人閒話家常，廣泛談了一些國際事務的看法。九合一選舉過後沒幾天接到韓國瑜的電話，當時很意外，又驚又喜，因為她在公部門歷練時間沒很長。

江惠頌今年51歲，具備英國stirling大學公共關係研究所碩士學歷，曾任義聯集團公共事務部處長暨發言人、高捷公司公共事務處處長、奧美廣告企業關係經理等職務，具備國際事務與媒體公關專長。

準高雄市政府原民會主委則是由台東縣政府原民處處長吳惠琴接任。

50歲的吳惠琴是阿美族人，畢業於天主教輔仁大學法律研究所，她曾任立委助理、台東縣政府原住民行政處專員，4年前被台東縣長黃健庭以政務職任用原民處處長至今，對於原住民事務相當了解，行政經驗相當豐富，推動原住民文創產業也非常成功，打造的文創基地及產業中心，深受民眾好評。

(中國時報)

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