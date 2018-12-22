太陽能車賽 二信高中奪亞季軍

基隆市二信高中在「全國太陽能模型車競賽」中，勇奪冠軍，寫下7連霸的佳績。今年代表台灣參加前往澳洲參加「國際太陽能模型車競賽」，拿下亞軍與季軍，優異的表現引起國際注目。（二信高中提供）

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中國時報
╱基隆報導

基隆市二信高中在「全國太陽能模型車競賽」中，勇奪冠軍，寫下7連霸的佳績，憑著這股氣勢，今年代表台灣參加前往澳洲參加「國際太陽能模型車競賽」，拿下亞軍與季軍，優異的表現引起國際注目，師生回校獲得英雄式歡迎，分享為台灣爭光的喜悅。

二信高中機械科主任林旻融、助教賴宏彰以及學生吳寬鴻、劉秉叡、楊崑弘、李其諺、黃子信等人，共同組成的「Ranger」及「God’s Plan」 兩隊，今年代表台灣遠征澳洲，參加世界大賽，不負眾望，抱回第2名及第3名，成為這項國際競賽中矚目的焦點。

「過程中還被對手出軌的車波及，使得我們的車損壞嚴重！」吳寬鴻指出，這真的是臨場應變的大考驗，在第6回合PK賽時，比賽的2部車因被對手出軌的車波及，致使1號車前橫臂整個斷掉、2號車的車身及導輪也損壞，所幸有發揮平日紮實訓練，立即進行修復，對賽事沒有造成嚴重影響，才能拿下2、3名。

賴宏彰表示，今年總計有29隊來自世界各國的代表隊參加這場國際太陽能車挑戰賽事，各地好手在測試的過程中互相「尬車」，二信高中的隊伍不斷被指名挑戰，學生也因此交了不少的國際好友，不僅專業技能提升，外語能力也因此受到激勵而有很大的成長。

二信高中校長林立表示，師生載譽歸國，回到學校，受到公開表揚，大家開心合照，並分享榮耀，期待來年再創佳績，打造二信高中機械科的教學亮點與特色，提升學生未來的國際移動力及競爭力。

(中國時報)

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