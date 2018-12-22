黃密家請吃3000碗擔仔麵

2018年12月22日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

20多年前因受過新科雲林縣長張麗善協助之恩，退休國小午餐祕書黃密家將於張麗善25日縣長就職日起，一連3天在縣府大門口煮擔仔麵，每天供應1000碗總共3000碗。

黃密家23年前義務擔任雲縣聲暉協進會總幹事時，社團經營很困難，時任雲林縣脊髓損傷協會執行長的張麗善向社會募款，平均分給縣內的愛心社團，聲暉獲得45萬元挹注，得以支撐下來。

黃密家從午餐祕書退休後常有學校邀她到校指導學生下廚，她雖不願意收鐘點費，但校方堅持要給，她想出一個法子把鐘點費再回饋給社會：在校慶贊助擔仔麵；迄今巡迴10多所，每一所約300碗。

她表示，擔仔麵攤設備是20多年前為了幫聲暉募款，自掏腰包購置在校慶煮麵，沒想到這幾年又派上用場。

黃密家煮的擔仔麵相當出名，常有人以為她開店營業，11月間她在四湖國中校慶贊助擔仔麵時，又有人要求她要開店，她說，張麗善若當選縣長，就到縣府煮3天擔仔麵給大家吃。

張麗善當選縣長後，黃密家為了履行煮諾言，25日將把擔仔麵攤運到縣府，張麗善宣示就職完後開煮，一連3天每天早上10點供應1000碗，費用全部她出，救國團的夥伴們則幫忙煮、服務。

黃密家說，張麗善在還不是政治人物時就熱心公益，那是她的個人特質，凡事願意付出、分享，她也以同樣的精神回報她。她還表示，傳統的擔仔麵只要快速「扯」一下，配上特製湯頭就很好吃，所有配料她都自己煮。

(中國時報)