配合跨年 高捷延長營運

2018年12月22日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

為疏運高雄夢時代的2019跨年晚會，高雄捷運公司宣布12月31日延長營運時間，高捷紅、橘兩線末班車將於翌日凌晨2時分別自端點站發出。12月31日下午並啟動跨年輸運措施，自1時起視現場人潮加密班距，最短班距為3分鐘。

因應跨年隔天元旦升旗，高捷各端點站也將提早發出首班車，紅線小港站凌晨5時10分、南岡山站4時45分、橘線西子灣站5時28分、大寮站5時10分。31日當天，高雄輕軌從早上7時營運至隔日凌晨1時30分，並視人潮加密班距。

高捷表示，依經驗，晚會週遭停車場將大爆滿，建議將車停放R13凹仔底站、R21都會公園站、R22青埔站、R23橋頭火車站、O4市議會站及O13大東站等站外停車設施再轉乘捷運到R6凱旋站的夢時代或R4A草衙站的草衙道參加跨年。

跨年散場大批人潮排隊購票，高捷提醒可利用電子票證及「單程票代用券」最省時，不用等待購票就可快速通閘。單程票代用券將於12月31日下午6時起於時代大道臨時售票區開賣，但捷運腳踏車客票當天全線車站暫停販售。

高捷提醒，歷年跨年倒數後，群眾紛湧至車站，應避免攜帶折疊式腳踏車，波波球、發光汽球、告白氣球等危險物品也禁止攜入車站，另呼籲民眾等車時不要爭先推擠，應配合現場人員指揮管控，以維護自身安全。

(中國時報)