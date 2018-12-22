嘉縣3名當選人涉賄 檢提無效之訴

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中國時報
／嘉市報導

嘉義縣議員當選人王焜玄、民雄鄉東興村長當選人張永泉、民雄鄉代表當選人何炎山等3人，因涉嫌賄選，檢方21日依違反《選罷法》提當選無效之訴。由於王焜玄目前羈押禁見中，縣議會祕書長黃尚文表示，依內政部函釋，議員當選人若未能如期宣誓就職，可於當屆議會第2次定期大會結束前補宣誓就職。

王焜玄涉嫌賄選，檢方一度發布通緝，11月28日王焜玄到案說明，被聲押獲准。王焜玄雖委託辯護律師提出抗告，台南高分院已裁定駁回，目前仍羈押禁見。

檢察官張建強偵辦王焜玄涉嫌賄選，認為他因買票而當選，已影響選舉的公平性，因此依違反選罷法第99條第1項之罪嫌，提起當選無效之訴。

檢察官李鵬程認為何炎山透過鄭姓樁腳買票，同樣違反選罷法第99條第1項，對何提訴當選無效，鄭姓樁腳起訴，被買票的5名選民則緩起訴。

另外，李鵬程偵辦張永泉涉嫌以1票4000元對選民買票而當選連任，違反選罷法第99條第1項，對張永泉提起當選無效之訴。

嘉義縣議會祕書長黃尚文表示，25日舉辦議員當選人宣誓就職典禮，依行政院函釋，《宣誓條例》第3條第2項規定縣市議員、鄉鎮民代表因故未能如期宣誓，另定日期宣誓，最遲應於該屆縣市議會、鄉鎮市民代表會成立後第2個定期會畢會前完成宣誓。

王焜玄家屬表示，針對嘉義地檢署對王焜玄議員提起當選無效之訴，顯示本案是政治黑手介入選舉，懇請嘉義地方法院盡速釋放王焜玄議員，切莫配合押人取供、侵害人權。

(中國時報)

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