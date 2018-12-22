必要舉債千億 造就招商王

2018年12月22日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市代理市長許立明21日細數施政成果，反駁舉債3000億數字不盡正確、公平，陳菊任內實則舉債1035億，同時還了1260億的債務，當中包含勞健保欠款518億元，並透過必要舉債1000多億投入公共建設，透過公辦市地重劃漲價歸公，自主財源提升到72％，並招商引資9000多億元，造就三度全國「招商王」。

昨「招商、財政、市地重劃，為高雄留下城市永續發展資產」記者會，許立明重申，高雄財政結構本身非天生麗質，以統籌分配款而言，對高雄不公，高雄人口比台北多9萬4000人，土地面積多11倍，每年卻少120億元。

他表示，市府採取土地活化並配合必要的舉借投入公共建設，以改善經濟結構及債務問題，舉債是為進行城市建設、推動產業轉型，利用這1000多億元引進民間投資9000多億元，高雄連續3年榮獲財政部招商卓越獎，登上「招商王」寶座。

他提到，市府一向堅持公辦市地重劃，讓利益留在平均地權基金，市民可共享土地開發成果。重劃後，市府所標售「抵費地」絕非變賣「祖產」，將標售所得投入巿政建設，落實「開發地利、巿民共享」目標。

日前豪雨成災5000個坑洞，讓市府飽受批評。他也強調，並非一場大雨所及，而是連下2個多月豪雨，加上高雄港周遭道路有3萬7000輛重車輾壓，事後引來檢調、審計處關切進行道路抽查，目前為止合格，合乎工程規範；每個坑洞列管9月初修補完畢，並啟動538條道路重新鋪設。

(中國時報)