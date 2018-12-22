業者憂補助 只是短期特效藥

2018年12月22日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

交通部觀光局21日拍板，暖冬旅遊補助延長且擴大變成「人人有獎」，花蓮縣觀光旅館同業公會理事長唐玉書說，暖冬遊確實對提振花蓮觀光有效果，但砸錢補助的方式只是短期特效藥，補助總有結束的一天，對觀光型態升級幫助不大。

找旅遊亮點是當務之急

今年接連受到地震、普悠瑪翻車影響觀光業者，交通部觀光局上月推出暖冬遊補助，範圍涵蓋宜花東高屏5縣市，花蓮旅宿業者很有感，住房率平均成長2成，獲得業界高度肯定，但對補助擴大至全縣統統有，業者普遍持反對意見。

「停藥」後能留下什麼？唐玉書指出，暖冬補助對短暫受創的縣市確實如同特效藥，對旅宿業者住房率平均提升2成，但觀光政策應放長遠看，補助終有截止點，改善觀光體質、找出旅遊亮點才是當務之急。

第一波當基礎 申請更熟悉

「不補助是不是就不出來玩了？」花蓮民宿協會理事長陳秉忠說，旅遊補助效果確實有，但旅遊補助成習慣後，少了補助，還有人要出來玩嗎，另外，第一波補助經費到現在都處理不完，未來開放全國補助，相關業務人員恐怕更無法負荷，半年後的業者抱怨聲就不只有花蓮在哀嚎了。

對於暖冬補助再加碼，花蓮縣觀光處長朱耀光說，擴大補助後，觀光大餅勢必會稀釋，但花蓮仍有觀光條件優勢，且有著第一波的補助基礎，民眾對申請程序更熟悉，目前有聽到身邊朋友說，還要再來花蓮旅遊，對暖冬擴大補助仍樂觀看待。

(中國時報)