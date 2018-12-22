龍邁遊台中 喊別再為難我們

台中市長林佳龍（左）與前立委陳其邁到光復新村喝咖啡，擺出最帥的「托腮」姿勢。被問到有無可能接閣揆？陳笑稱「後會有期」。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

角逐百里侯失利的台中市長林佳龍與前立委陳其邁21日相約到台中光復新村喝咖啡，兩人相互擁抱、打氣。對未來是否擔起組閣重責？林佳龍態度輕鬆、未正面回應；陳其邁則意有所指說「林佳龍不論在哪個崗位，都會心懷台中」，他並要媒體「別再為難我們了」。

邁稱林佳龍 心懷台中

跟著佳龍遊台中！林佳龍、陳其邁21日早上突然宣布中午將透過直播與粉絲碰面，兩人碰面後，林佳龍一路向陳其邁介紹光復新村再利用的經過，他並強調，很關心青年創業問題，藉由直播希望分享台中體驗、行銷青創基地。

陳其邁與林佳龍相互擁抱，陳其邁說，自己到台中其實是要安慰林佳龍，林佳龍這4年來做了很多事，大家都很有感，兩人曾多次在工作崗位上一起實現理想，「他是個不簡單的人，在任何工作都是拚命三郎」。

林佳龍與陳其邁接著嘗試做蛋糕、煮咖啡，並坐下感受輕鬆的午茶時光。被問到兩人有無可能接閣揆？陳其邁以「後會有期」答覆，接著說，兩人思思念念就是讓家鄉更好，有任何工作機會想到的都是家鄉，「林佳龍不管在哪個工作崗位，都會帶著台中經驗及台中人的祝福」。

相擁喝咖啡 春天會來

在近1小時的直播活動中，林佳龍態度輕鬆地表示「現在雖然沒有莎莉，但我還有邁邁」，陳其邁這次不小心遇到「韓流」，但「韓流會走、春天會來」，所以帶他到光復新村喝咖啡。

即將卸任，林佳龍表示，承擔的責任已告一段落，選舉只是一個階段，更重要的城市發展不能中斷，希望可以一棒接一棒，他會以台中做為未來發展的家跟基地，協助新市府團隊，落實市政發展。

(中國時報)

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